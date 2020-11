Le nombre Covid R tombe en dessous de 1

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le taux R tombe en dessous de un après trois semaines de verrouillage

Alors que l’Angleterre se prépare à sauter de la poêle à frire verrouillée dans le feu le plus dur, les scientifiques du gouvernement ont révélé que le taux de reproduction de Covid-19 aurait diminué en dessous de un. Le soi-disant nombre R est estimé entre 0,9 et 1, ce qui signifie que toutes les 10 personnes infectées infecteront entre 9 et 10 personnes, en baisse par rapport à la plage de la semaine dernière de 1,0 à 1,1. Le nombre de nouvelles infections diminue de 0 à 2 pc chaque jour, après avoir estimé qu’il augmentait entre 0 et 2 pc dans la publication de la semaine dernière du gouvernement britannique pour la science. Boris Johnson a défendu le nouveau système de paliers du gouvernement en affirmant que la nation avait besoin de “simplicité et de clarté” dans la manière dont elle déployait un plan. Ses commentaires interviennent alors que le parti travailliste a refusé de révéler s’il soutenait les nouveaux niveaux Covid alors qu’une rébellion conservatrice se construisait. Télégraphe les lecteurs ont remis en question les données derrière la carte des niveaux.

Le gouvernement pourrait faire face à des “choix difficiles” si le vaccin produit par AstraZeneca et l’Université d’Oxford se révélait moins efficace que d’autres, a déclaré un ancien directeur de la vaccination du Département de la santé. Le professeur David Salisbury a déclaré que les ministres devraient réfléchir “très soigneusement” à leur manipulation du vaccin si son efficacité était inférieure à celle des autres injections. Alors que la nation se bunker pour un long hiver de restrictions, ce auteur anonyme décrit la honte et la stigmatisation surprenantes de la capture d’un coronavirus.

L’empire du commerce de détail de Philip Green au bord de l’effondrement

Arcadia de Sir Philip Green pourrait officiellement nommer des conseillers dès la semaine prochaine, mettant 13 000 emplois en danger. Une administration pour l’empire du commerce de détail ferait tomber le rideau sur la carrière controversée de l’un des hommes d’affaires les plus célèbres de Grande-Bretagne. Le groupe, qui possède une écurie de marques telles que Topshop, Dorothy Perkins et Miss Selfridge, s’apprête à nommer des administrateurs chez Deloitte dès lundi, même si le plan pourrait encore être retardé. Lisez la suite pour plus de détails. Laura Onita retrace la montée et la chute de l’empire de Sir Philip tout en Melissa Twigg révèle pourquoi elle n’est pas étonnée que Topshop soit au bord de l’effondrement.

Fugging Hell: le nouveau nom du village après des années de ridicule

Les habitants d’un village autrichien sonneront la nouvelle année sous un nouveau nom – Fugging – après que le ridicule de leurs panneaux, en particulier sur les réseaux sociaux, soit devenu trop difficile à supporter. Ils se sont finalement lassés de F ——, son nom actuel qui, selon certains experts, remonte au 11ème siècle. De plus en plus de touristes anglophones se sont fait un devoir de s’arrêter pour prendre des photos d’eux-mêmes près du panneau à l’entrée du village, prenant parfois des poses lascives à publier sur les réseaux sociaux. Comme cette fonctionnalité dans Le télégraphe depuis les spectacles de 2005, le village d’une centaine d’âmes à 215 miles à l’est de Vienne a longtemps lutté contre la blague.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Assassinat en Iran | Un scientifique iranien soupçonné depuis longtemps par l’Occident d’avoir orchestré un programme secret de bombe nucléaire a été tué aujourd’hui dans une embuscade près de Téhéran, susceptible de provoquer un affrontement entre l’Iran et ses ennemis dans les dernières semaines de la présidence de Donald Trump.

Autour du monde: quelle est la prochaine étape pour Ivanka Trump?

Donald Trump a admis qu’il était “très difficile de concéder” une défaite électorale mais s’est engagé à quitter la Maison Blanche si le Collège électoral vote pour Joe Biden, le président élu démocrate. Bien que ce soit la concession la plus proche, M. Trump a semblé suggérer qu’il gardait toujours l’espoir de conserver la présidence. Alors que son administration touche à sa fin, quelle est la prochaine étape pour sa fille Ivanka Trump? Rosa Prince analyse si elle est prête pour l’ostracisation sociale ou pour une chance d’obtenir le meilleur emploi.

Entretien du vendredi

“ Mon agent a dit: ce ne sera que pour 11 semaines ”