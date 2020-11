Le nombre Covid R tombe en dessous de 1

La bête quotidienne

Dans un message de Thanksgiving, Trump dit: “ Nous sommes comme un pays du tiers-monde ” parce qu’il a perdu les élections

Lors d’une conférence de presse surprise le jour de Thanksgiving, le président Trump a répondu aux questions de la presse pour la première fois depuis sa réélection – mais il a doublé ses revendications électorales «truquées» et a semblé nier la réalité selon laquelle sa présidence se terminait. il sera “très difficile” pour lui de concéder à Joe Biden. “Je pense que ce n’est pas juste qu’il essaie de choisir un Cabinet”, s’est plaint Trump après s’être opposé à la prétendue “fraude massive” qui, selon lui, a donné la victoire à Biden. de fraude électorale au Michigan, en Pennsylvanie et en Géorgie malgré le fait que les autorités de l’État aient déjà certifié les résultats des élections dans ces États, Trump a semblé devenir combatif lorsqu’on lui a demandé s’il concéderait si le collège électoral vote pour Biden le 14 décembre. il a finalement dit qu’il quitterait la Maison Blanche si le vote n’était pas en sa faveur, cette réponse est venue après qu’il ait d’abord mis en doute à plusieurs reprises le collège électoral et les élections en général. «Ce sera une chose très difficile à concéder. Parce que nous savons qu’il y a eu une fraude massive », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé pour la première fois s’il accepterait de concéder. La Pennsylvanie certifie Biden comme gagnant, ce qui contribue à l’effort juridique de Trump “Le temps n’est pas de notre côté … c’était une fraude massive, cela ne devrait jamais avoir lieu dans ce pays, nous sommes comme un pays du tiers monde”, a-t-il déclaré, suggérant que des machines de comptage défectueuses ont donné à Biden des millions de votes supplémentaires. »Et gronder un journaliste qui l’a pressé sur la question:« Ne me parlez pas de cette façon, vous êtes juste un léger. »Un autre journaliste lui a demandé s’il« quitterait ce bâtiment »si le Collège électoral élit Biden, il Alors que Trump et son équipe juridique ont cherché à plusieurs reprises à rejeter des votes dans les États que Joe Biden a remportés, aucun de leurs défis n’a été couronné de succès. Des États clés tels que le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie – tous Trump a porté en 2016, avant de basculer en bleu cette année – certifié thei r résultats cette semaine, assurant qu’ils enverront une liste d’électeurs démocrates au collège électoral. Le Wisconsin et l’Arizona, deux autres États qui se sont tournés vers Biden, devraient certifier leurs résultats la semaine prochaine. «Une fraude massive a été découverte. Nous sommes comme un pays du tiers monde », a déclaré Trump, avant de se lancer dans des allégations de fraude électorale qui ont été repoussées à plusieurs reprises devant les tribunaux et par les responsables électoraux des États des deux partis.« J’ai si bien fait … qu’ils ne l’ont pas fait. savoir quoi faire », a-t-il déclaré à un moment donné des résultats des élections en Géorgie, affirmant que les bulletins de vote pour lui avaient été« jetés ». Je sais une chose, Joe Biden n’a pas obtenu 80 millions de votes. Et j’en ai eu 74 millions, mais il y a eu beaucoup de bulletins de vote jetés, donc j’ai eu beaucoup plus que cela. Mais j’ai eu 74 millions, 74 millions, c’est 11 millions de plus que la dernière fois. … Et c’est des millions de plus que ce qu’Hillary Clinton a eu. »Sous toutes ces bravades, Trump a à un moment donné glissé et a fustigé« l’administration Biden », reconnaissant apparemment par inadvertance la victoire de Biden. win déclare qu’il avait déjà perdu, son administration a cédé dans les coulisses. Plus tôt cette semaine, Emily Murphy, la chef des administrations des services généraux – nommée par Trump – a signé une lettre autorisant officiellement le début de la transition présidentielle. Murphy avait précédemment refusé de le faire, un mouvement partisan d’une agence historiquement non partisane.Même Trump semblait avoir un moment de clarté jeudi concernant un possible remède contre le COVID-19 et son avenir (ou son absence) à la Maison Blanche. Ne laissez pas Joe Biden s’attribuer le mérite du vaccin », a-t-il déclaré. Pour en savoir plus, consultez le Daily Beast. Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.