Mariah Carey est un nom connu pour son catalogue de succès et sa réputation de diva.

Mais la chanteuse, qui fête aujourd’hui son 52e anniversaire, n’a pas toujours choisi de dire aux gens son vrai nom avant de se faire connaître en tant que chef de file.

La hitmaker We Belong Together a signé son premier contrat de disque à 18 ans mais avant de passer des jours en studio de musique, elle a joint les deux bouts en attendant les tables.

Et pendant son passage en tant que serveuse, la star américaine a eu du mal à faire en sorte que les clients se souviennent de son nom et dans le but de leur faciliter la tâche, elle prendrait d’autres noms – tels que Debby.







(Image: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images)



Mariah, mère de deux enfants, a partagé son nom secret lors d’une apparition dans The Late Show avec Stephen Colbert en septembre 2020 et a raconté comment elle en avait assez d’expliquer son surnom et comment le prononcer afin de modifier son identité.

La bombe a dit: « Personne ne pouvait se souvenir de mon nom, donc je ne voulais pas toujours avoir à expliquer oh, » Mariah, c’est comme ça que tu le prononces « , parce qu’à l’époque personne n’avait ce nom.

«Donc je inventais souvent un nom, je disais que mon nom était comme Debby ou quelque chose de plus commun et ensuite j’oublierais quel nom j’ai dit à cette table pour qu’ils ressemblent à ‘Debby?’ et je suis assis là comme si j’écoutais ma démo comme si je ne me rendais même pas compte que quelqu’un m’appelle. «

Mariah n’aimait pas la serveuse et elle a ensuite été limogée pour avoir eu une mauvaise attitude, mais peu de temps après, elle a obtenu un concert de chant en interprétant des voix de sauvegarde pour Brenda K.Starr selon New Jersey 105.1.







(Image: La collection d’images LIFE via Getty Images)







(Image: Getty Images)



Starr aurait donné la démo de Carey au président et PDG de Sony Music Entertainment Tommy Mottola et elle a signé un contrat avec la méga marque de musique.

La chanteuse est surtout connue pour sa chanson festive All I Want For Christmas Is You – qui lui rapporterait de 600 000 $ à 1 million de dollars de redevances chaque décembre.

La chanson est sortie en 1994 et comporte de nombreux films et publicités et est inévitable dans la préparation de Noël – ce qui signifie que Mariah est capable de recharger son solde bancaire d’année en année grâce à la chanson.

(Image: Apple TV)



L’année dernière, la chanson a finalement atteint la première place des charts britanniques, 28 ans après sa sortie.

La chanson, étonnamment, n’avait atteint que la deuxième place de la Official Charts Company, UK Top 40, malgré son énorme popularité.





En décembre 2019, la chanson a atteint le numéro 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100 – 25 ans après sa sortie.

Mariah a pris son compte Twitter pour célébrer à l’époque en écrivant: « Nous l’avons fait » avec une chaîne d’émojis – qui comprenait un visage pleurant des larmes de joie, un cœur, un arbre de Noël et un papillon bleu.

