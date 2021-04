Hunter, le fils du président Joe Biden, a déclaré qu’il avait obtenu un emploi bien rémunéré chez la société gazière ukrainienne Burisma – bien qu’il n’ait aucune expérience dans le secteur de l’énergie – car le nom de famille de son père était «synonyme de démocratie».

Hunter Biden avait rejoint le conseil d’administration de la société en 2014 après que le président ukrainien Viktor Ianoukovitch ait été évincé et exilé en Russie, l’administration Obama soutenant les manifestants. Joe Biden a supervisé la politique américaine en Ukraine pendant son mandat de vice-président entre janvier 2009 et 2017.

Malgré des accusations de népotisme et de corruption, Hunter Biden a déclaré mardi dans une interview à la BBC qu’il avait reçu le poste en raison du fait que son nom de famille était considéré comme «Synonyme de démocratie et de transparence.»

« Je pense qu’ils ont vu mon nom comme de l’or, » Biden a dit, ajoutant que « une des raisons » ils l’ont embauché parce que Burisma « Voulait créer un rempart » contre «Agression russe».

« Ils savaient qu’ils devaient se développer à l’international et dans d’autres secteurs afin de se diversifier et de se protéger … Le nom Biden est synonyme de démocratie et de transparence », Biden a conclu. «C’est pourquoi je leur ai dit que c’était de l’or.





L’avocat et investisseur de 51 ans a fait l’objet de nombreux scandales et attaques de la part de Trump et d’autres républicains avant et pendant les élections de 2020.

Biden a également déclaré à la BBC qu’il « manqué » les « la perception » que prendre un tel rôle créerait. Dans une interview accordée à CBS News dimanche, cependant, Biden a déclaré qu’il ne pensait pas que prendre le poste était une erreur en soi, mais qu’il se concentrait uniquement sur la perception que le fait d’accepter le poste faisait.

En octobre, le New York Post a rapporté que Hunter Biden avait présenté son père à un dirigeant de Burisma un peu moins d’un an avant que le président Biden ne demande au président ukrainien d’alors Petro Porochenko de renvoyer le procureur Viktor Shokin, qui enquêtait sur Burisma.

Le rapport – qui était basé sur des e-mails prétendument trouvés sur l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden – affirmait également que Hunter avait à plusieurs reprises colporté l’influence de son père à un certain nombre de sociétés étrangères.

L’histoire et la façon dont le New York Post avait acquis les e-mails sont devenues le centre d’une grande controverse à l’approche de l’élection présidentielle de 2020, les partisans de Biden affirmant sans preuve qu’il faisait partie de la désinformation russe.

Cependant, Hunter Biden a admis à CBS News cette semaine qu’il avait déjà tellement lutté avec sa toxicomanie qu’il ne l’était pas. « Garder un œil sur ses possessions » comme son ordinateur portable. Selon le New York Post, l’ordinateur portable avait été emmené dans un atelier de réparation mais Biden n’est jamais revenu le chercher.

L’ordinateur portable contenait également du matériel sensible de Biden sous l’influence de drogues.

Le président Joe Biden, cependant, a nié les allégations de corruption et a affirmé qu’il avait agi équitablement dans le cadre de sa propre campagne de lutte contre la corruption contre le procureur ukrainien.

Hunter Biden a également déclaré à CBS News qu’il était « Pleinement coopérant » avec une enquête fiscale et est « Confiant qu’à la fin de la journée tout ira bien, » et a également affirmé qu’il n’avait jamais donné à son père un pourcentage de l’argent gagné grâce à des transactions commerciales étrangères.





