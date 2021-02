Le nom interne du dessert d’Android 12 est Snow Cone, peut comporter le mode à une main

Tel que rapporté par XDA, la prochaine version d’Android pourrait être appelée en interne « Snow Cone » d’Android. Certes, Google ne donne plus à ses versions Android les noms de desserts comme noms officiels des versions d’Android, mais le code interne de chaque version contient des abréviations qui font référence à la version Android.

Bien que Google n’ait pas officiellement confirmé ce nom, XDA rapporte que le code source de Google qui n’a pas encore été publié pour Android 12 sera souvent précédé de «sc» ou Snow Cone. Android 11 a été appelé rvc (pour le gâteau de velours rouge) en interne, et certaines versions précédentes d’Android avaient un nom interne et un deuxième nom de vente au détail (comme KitKat vs Key Lime Pie).

Selon un rapport distinct de XDA, Google devrait également publier un mode à une main pour Android 12. Nous avons déjà vu de nombreuses implémentations de mode à une main de divers OEM au fil des ans, mais celle-ci serait réalisée par Google et pourrait ou non être mise en œuvre dans les téléphones Android de tous les OEM.









Captures d’écran d’Android 12 précédemment divulguées

La version bêta du développeur Android 12 de Google devrait arriver ce mois-ci, nous n’aurons donc peut-être pas à attendre longtemps avant de pouvoir découvrir davantage de fonctionnalités que Google prévoit d’apporter à la prochaine version d’Android.

Android 12 devrait subir un changement visuel majeur dans l’interface utilisateur. Les autres changements attendus sont le partage rapide des mots de passe Wi-Fi, le geste de double tapotement, l’amélioration des thèmes et les paires d’applications. Nous avons hâte de voir ce que l’avenir d’Android nous réserve.

Source 1 • 2