Le nom et l’image d’Imran Khan disparaissent des médias pakistanais : rapport

La couverture de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a disparu de toutes les chaînes d’information grand public du pays après que le régulateur des médias a demandé aux réseaux de bloquer les personnes impliquées dans les émeutes le mois dernier, a révélé lundi une enquête de Reuters.

Une directive, vue par Reuters, a été publiée par le régulateur la semaine dernière faisant référence à de violentes manifestations au Pakistan le mois dernier après la brève arrestation de Khan qui a vu des installations militaires saccagées, prétendument par les partisans de l’ancien Premier ministre.

L’Autorité pakistanaise de réglementation des médias électroniques (PEMRA) a demandé aux titulaires de licences de télévision de veiller à ce que « les semeurs de haine, les émeutiers, leurs facilitateurs et leurs auteurs » soient « complètement exclus des médias ». Il ne faisait pas directement référence à Khan.

Cependant, la couverture de l’ancien Premier ministre – le dirigeant le plus populaire du Pakistan selon les sondages – a disparu dans la mesure où son nom et son image ne sont pas diffusés. Sa mention a également disparu des sites d’information.

Les responsables de la PEMRA n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires et demandes de renseignements sur la question de savoir si les directives concernaient Khan et si la directive était censée être une interdiction globale.

Khan a longtemps été l’homme politique le plus télévisé du Pakistan, ses discours et ses rassemblements bénéficiant d’une couverture complète et d’une large audience.

‘INTERDICTION GÉNÉRALE’

L’interdiction intervient au milieu d’une répression plus large contre Khan et son parti qui a vu des dizaines de membres de son parti et des milliers de ses partisans arrêtés, ce qui, dit-il, est fait par la puissante armée du pays.

L’armée n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette allégation de Khan. Il a précédemment nié avoir orchestré sa destitution lors d’un vote parlementaire l’année dernière.

Khan lui-même a été arrêté pour corruption, mais libéré deux jours plus tard après que les tribunaux aient jugé illégale la manière dont il avait été détenu. Il reste en liberté sous caution, mais fait face à des dizaines de cas.

Dans une interview, Khan a déclaré que les incidents de violence avaient été utilisés comme « prétexte » pour une « interdiction générale » de lui et de son parti.

« Nous ne pouvons pas être mentionnés à la télévision », a déclaré Khan, qui s’exprime désormais régulièrement sur la chaîne YouTube de son parti.

Les hauts responsables de quatre grandes chaînes d’information n’ont pas répondu à la demande de commentaires.

Même ARY News, considérée comme une chaîne pro-Khan par les opposants politiques de l’ancien Premier ministre, n’a fait aucune mention de Khan lundi, malgré son affrontement avec l’armée qui a dominé les gros titres dans le monde pendant des semaines.

« Les informations faisant état du blocage de toutes les informations relatives à Imran Khan sont les dernières d’une série de mesures inquiétantes que les autorités ont prises pour réprimer l’opposition », a déclaré Dinushika Dissanayake, directeur adjoint pour l’Asie du Sud à Amnesty International, dans un communiqué.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)