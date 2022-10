Le nom d’un groupe ethnique bulgare suscite la colère en Macédoine du Nord

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – Les partisans de gauche et les nationalistes de Macédoine du Nord ont tous deux exprimé leur colère vendredi face à la décision d’une association ethnique bulgare de se nommer d’après un monarque bulgare profondément ressenti pour le rôle de son pays dans la Seconde Guerre mondiale.

Les relations entre les voisins des Balkans sont médiocres, en grande partie en raison de désaccords sur l’histoire et la culture régionales qui ont conduit la Bulgarie à bloquer la candidature de la Macédoine du Nord à l’adhésion à l’Union européenne.

Des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans la ville d’Ohrid, dans le sud de la Macédoine du Nord, contre l’ouverture du club culturel du nom du roi Boris III.

Les manifestants brandissaient des banderoles indiquant « Pas de négociation avec les fascistes » et jetaient des œufs et des pierres sur les locaux du club qui étaient gardés par la police. Plus tôt cette année, un autre club culturel ethnique bulgare a fait sensation en Macédoine du Nord en adoptant le nom d’une autre figure de division de la Seconde Guerre mondiale.

Boris III a régné de 1918 à sa mort en 1943 et a supervisé l’alliance de la Bulgarie avec les puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette décision a permis à la Bulgarie d’occuper des parties de la Grèce voisine, de la Roumanie et de l’actuelle Macédoine du Nord. Les forces bulgares ont accepté les demandes allemandes nazies de rassembler et de déporter vers la mort les Juifs dans les régions occupées, mais Boris a résisté avec succès à la pression pour que les Juifs bulgares subissent un sort similaire.

Le principal parti d’opposition nationaliste de Macédoine du Nord, le VMRO-DPMNE, a déclaré vendredi qu’il ferait pression pour qu’une législation empêche la création de clubs similaires et leur utilisation de noms liés au passé fasciste. La députée du parti, Rashela Mizrahi, a déclaré que l’ouverture de tels clubs est “plus qu’une provocation”.

Des groupes communautaires juifs de Macédoine du Nord ont également exprimé leur choc face au choix du nom de l’organisation ethnique bulgare.

Le chef du club d’Ohrid, Tome Blazevski, a déclaré que son organisation n’avait pas pour but de provoquer, mais voulait montrer du respect pour l’ancien roi.

La Bulgarie a bloqué les tentatives de la Macédoine du Nord d’adhérer à l’UE, accusant le gouvernement de Skopje de manquer de respect aux liens culturels et historiques partagés. Parmi les principales demandes de Sofia figuraient la reconnaissance que la langue de la Macédoine du Nord était dérivée du bulgare, ainsi que des changements dans les manuels d’histoire et la reconnaissance d’une minorité bulgare.

La taille de la communauté bulgare en Macédoine du Nord est un sujet de discorde. Les données officielles du recensement de 2021 de la Macédoine du Nord l’évaluent à 3 504 personnes, soit environ 0,2 % de la population. La Bulgarie a douté de ce chiffre, notant qu’environ 90 000 des quelque 2 millions d’habitants de la Macédoine du Nord ont reçu la double nationalité bulgare au cours des deux dernières décennies en raison de leurs racines familiales.

Alors qu’elle s’appelait encore la Macédoine, la Macédoine du Nord avait un différend de longue date sur la culture et l’histoire avec la Grèce voisine du sud. Cela s’est terminé par le changement de nom et Athènes a abandonné ses objections à l’adhésion de son voisin à l’OTAN et à l’UE.

Konstantin Testorides, The Associated Press