Le nom du fils de Sonam Kapoor RÉVÉLÉ; le petit garçon reçoit des vêtements et des couvertures personnalisés de maman la plus chère et d’autres membres de la famille

Sonam Kapoor et Annand Ahuja ont accueilli leur premier petit garçon il y a quelques jours à peine et la famille Kapoor est submergée par ce bonheur dans leur vie. Sonam Kapoor est de retour de l’hôpital et la famille l’a accueillie avec une petite puja sur le pas de la porte, ce qui est un rituel lorsque vous ramenez le nouveau-né à la maison pour le protéger du mauvais œil. tandis que Sonam est en bonne santé et se remet de son accouchement alors que la famille prend le plus grand soin de la nouvelle maman. Rhea Kapoor – la maasi la plus récente et la plus heureuse de la ville ne peut pas contrôler son bonheur et ses émotions. Il y a quelques jours à peine, elle a partagé des photos émouvantes d’elle avec le petit garçon qui montraient seulement qu’elle était dépassée.

Le prénom du petit garçon de Sonam Kapoor dévoilé

Alors que maintenant beaucoup sont ravis de connaître chaque évolution du nouveau-né, ils sont surtout impatients de savoir quel est le nom du petit prince de la maison. L’actrice de Bollywood qui profite en ce moment de la maternité a fait une couverture et des vêtements personnalisés pour le bébé qui portent son nom. Le nom est Baby K Ahuja et beaucoup se demandent si Sonam a conservé le nom du garçon qui commence par les initiales K. La poignée IG de l’actrice montre qu’il a des tonnes de cadeaux et de friandises pour son petit prince et a remercié tout le monde sur les réseaux sociaux pour la même chose. L’actualité du divertissement attend désespérément de connaître l’année du petit garçon.

Sonam et Anand Ahuja ont accueilli leur petit garçon le 20 août, et l’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé cette heureuse nouvelle avec tous ses fans et ses proches. Anil Kapoor, la nouvelle nana de la ville, n’a pas pu contenir son enthousiasme et a joyeusement distribué aux médias et aux photographes qui se sont rendus chez lui pour cliquer sur l’arrivée du nouvel oiseau à la maison Kapoor.