Le nom du DJ britannique se transforme en Meme Fest sur Twitter

Les artistes sont connus pour avoir des noms de plume ou des noms de scène à des fins créatives ou de protection de la vie privée. Cependant, il y a des moments où les artistes deviennent trop créatifs et deviennent même le sujet de mèmes sur les réseaux sociaux. Plus récemment, le DJ britannique Robert John Gorham dont le nom de scène Rob da Bank a attiré l’attention des utilisateurs de Twitter. Le conservateur du festival de musique Camp Bestival est récemment apparu dans une interview à la BBC où il a parlé de l’événement culturel qui se déroule au château de Lulworth dans le Dorset, au Royaume-Uni.

Cependant, plus que ce qu’il a dit, c’est son nom de scène qui a clignoté à l’écran qui est devenu un mème pour les internautes créatifs. Partageant une capture d’écran de l’interview, les utilisateurs de Twitter sont devenus créatifs et ont laissé les téléspectateurs partagés avec leur imagination.

Un utilisateur de Twitter a posté la capture d’écran et a écrit dans la légende : « Oui, j’aimerais ouvrir un compte bancaire. Ah mon nom ? Euh. Avec plus de 58,8 000 likes et 7,8 000 retweets, les internautes ont trouvé l’humour assez attirant. Certains utilisateurs se sont même demandé si le nom était réel, alors qu’un utilisateur a commenté : « Ce nom est-il légitime ? »

Un autre utilisateur a commenté comment le mème peut continuer car Rob Da Bank sera « immédiatement arrêté pour précrime nominatif ».

Puis se faire arrêter immédiatement pour précrime nominatif – Nutsy, The Nutsposter (@LiemMac) 4 août 2021

Quelques joueurs se sont souvenus du drame juridique du jeu vidéo d’aventure de Capcom Ace Attorney dès qu’ils ont vu le mème. L’un des utilisateurs a retweeté le mème et a écrit: « C’est le vrai coupable d’un premier cas dans Ace Attorney. » Un autre joueur a identifié le musicien comme « suspect d’Ace Attorney ».

Au fur et à mesure que le mème gagnait du terrain, Gorham lui-même est tombé sur le mème et a posté une photo sur son compte Twitter alors qu’il écrivait: « Enfin, je suis devenu un mème. » Le créateur du mème @psa10memes a également retweeté le tweet de Gorham et a écrit: « Cela a bouclé la boucle. »

Certains utilisateurs ont même posté des photos de captures d’écran similaires où le nom du sujet était presque un jeu de mots. Comme cet utilisateur a posté la photo d’un responsable du service d’incendie qui s’appelait Les McBurney.

Avez-vous rencontré un tel nom digne d’un meme?

