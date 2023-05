Le nom du club Ford s’associe à Tesla, faisant monter les actions en flèche

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les actions montent dans l’espoir d’un accord sur la dette Watch Ford Stick with Eli Lilly 1. Les actions montent dans l’espoir d’un accord sur la dette optimisme des investisseurs la Maison Blanche et les républicains du Congrès pourraient parvenir à un accord pour relever le plafond de la dette dès aujourd’hui. Dans le même temps, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base a augmenté de 0,4 % en avril en glissement mensuel et de 4,7 % sur une base annuelle, tous deux légèrement supérieurs aux attentes. L’indice est un indicateur clé pour la Réserve fédérale et les dernières données pourraient inciter la banque centrale à maintenir les taux d’intérêt plus élevés plus longtemps. 2. Regardez Ford Club holding Ford Motor (F) s’associe à son concurrent Tesla (TSLA) pour fournir aux clients de véhicules électriques du premier accès à plus de 12 000 superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada. Le PDG Jim Farley a déclaré jeudi que le partenariat est « absolument vital pour notre croissance en tant que marque de véhicules électriques ». L’annonce intervient alors que Ford s’efforce d’atteindre son objectif de produire plus de 2 millions de véhicules électriques d’ici la fin de 2026 dans le but de concurrencer plus agressivement le leader du marché Tesla. Les actions de Ford se négociaient en hausse de 7 % vendredi, à environ 12 $ chacune. 3. Restez avec Eli Lilly Wells Fargo a augmenté vendredi son objectif de cours sur Eli Lilly (LLY) à 500 $ par action, contre 440 $, tout en conservant une cote de surpondération ou d’achat sur l’action. Les analystes ont cité une forte probabilité de succès pour l’essai Wegovy de traitement de l’obésité de Novo Nordisk (NVO). Des résultats positifs seraient de bon augure pour le médicament Mounjaro d’Eli Lilly. Wells Fargo pense qu’un essai réussi pourrait entraîner une hausse de 5 % des actions de LLY, tandis qu’un échec pourrait signifier une baisse de 10 %. L’action Eli Lilly s’échangeait en baisse de 0,42 % vendredi matin, à 425,56 $ par action. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST, F, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.