Le nom du bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor révélé: Le couple nomme leur petite fille Raha d’après la recommandation de papa Neetu Kapoor

Le nom est sorti. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont nommé leur petite fille, Raha. Ils ont dévoilé le nom de la manière la plus mignonne. On peut voir son nom sur le maillot de football. Compte tenu de la fièvre de la Coupe du monde de la FIFA, cela avait l’air parfait. Il semble que Neetu Kapoor ait choisi le nom de Raha pour le petit. Il a différentes significations dans différentes langues. Alia Bhatt a accouché de la petite fille le 6 novembre. Elle fait lentement son retour sur les réseaux sociaux. Sur la photo, on peut voir Ranbir Kapoor et elle tenant leur petit paquet de joie. Ils ont l’air totalement amoureux du tout petit.

Voici comment Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont dévoilé le nom de Raha

L’actrice a mis un long post sur ce que signifie Raha. Bien sûr, nous savons que le plus courant est le chemin ou un chemin divin. Il semble qu’en swahili, Raha signifie joie. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont des amoureux de la faune et visitent souvent l’Afrique. En sanskrit, cela signifie apparemment un clan, alors qu’en arabe, c’est la paix. La légende dit : “Et fidèle à son nom, dès le premier instant où nous l’avons tenue, nous avons TOUT ressenti ! Merci Raha, d’avoir donné vie à notre famille, c’est comme si nos vies ne faisaient que commencer.” Les réactions ont afflué.

Le maillot est de l’équipe de football de Barcelone. Nous savons que Ranbir Kapoor est fou de football. Le beau gosse est revenu pour tourner le film Animal. Alia Bhatt est maintenant en pause. Le mariage du couple a eu lieu en avril 2022. Ils ont été beaucoup trollés pour être devenus parents sept mois après le mariage. Voyons comment les gens réagissent au nom de Raha. C’est sûrement très unique.