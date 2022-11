Le nom du bébé Alia Bhatt et Ranbir Kapoor pour avoir un lien spécial avec Rishi Kapoor ? [Exclusive]

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont tous prêts à nommer leur princesse et cela est lié à son défunt grand-père et acteur vétéran Rishi Kapoor. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avaient les larmes aux yeux en voyant leur premier-né et tout le monde a encore plus manqué Rishi Kapoor à la date de naissance pour des raisons évidentes. C’était le rêve du défunt acteur de voir son fils se marier et fonder sa propre famille et enfin, Ranbir est installé. Le jour du mariage de Ranbir et Alia, Neetu a même partagé un message émouvant se souvenant de Rishi Kapoor et a mentionné que son rêve était devenu réalité.

Une source proche de nous révèle que Ranbir et Alia ont décidé de rendre hommage au défunt acteur vétéran Rishi Kapoor et de garder le nom de leur fille quelque chose lié à son nom. Neetu Kapoor est devenue sacrément émue de connaître cette idée des nouveaux parents en ville et elle attend avec impatience de dire au monde le nom de sa petite-fille. Neetu Kapoor est la plus heureuse de la famille et nous l’avons même vue parler de sa petite-fille, elle l’a appelée l’enfant la plus mignonne de tous les temps. Eh bien, nous pouvons totalement la sentir.

En fait, Ranbir, Alia et toute la famille ont même présélectionné un nom et bientôt ils annonceront au monde le nom de leur princesse car leurs fans attendent avec impatience de connaître le nom. Alors que beaucoup pensaient que le couple pourrait suivre la tendance consistant à conserver le nom de l’enfant en joignant leur nom, cela ne se produit pas. De nombreux couples de Bollywood ont choisi des noms uniques pour leurs bébés comme Vayu, Devi, Malti et plus encore. Et maintenant, un nom de plus va être ajouté à cette liste unique. Des suppositions sur ce que sera le nom?