Le nom des cowboys et AT&T ne devraient pas être utilisés pour généraliser la haine anti-trans

Je suis fatigué. Vraiment fatigué.

Fatigué de l’ignorance. Fatigué de peur. Fatigué de la façon dont certains utilisent les deux comme armes, dissimulant le fanatisme comme patriotisme ou liberté religieuse.

Ce dernier s’est produit avec un homme du nom de Ken Harrison, le président et PDG de Promise Keepers, une organisation chrétienne évangélique qui s’oppose au mariage homosexuel et défend que les hommes devraient être à la tête du ménage. Harrison est apparu récemment sur un spectacle d’extrême droite quand il a dit, en partie:

«L’une des choses qu’ils font pour concrétiser leur programme est de détruire l’identité du peuple américain, et s’ils peuvent amener les chrétiens, en particulier les hommes chrétiens, à s’asseoir, à se taire et à être passifs, alors ils peuvent être efficaces.

« Cela fonctionne. Les hommes chrétiens ne défendent pas ce qui est juste. Je veux dire, vous pensez à la rapidité avec laquelle nous sommes passés du mariage homosexuel à des hommes qui portent des robes, sont appelés femmes et jouent dans des équipes de basket-ball féminines. Où sont les hommes chrétiens? » «

A qui est-ce qu’il fait allusion? Pas certain. Une combinaison des HollywoodLiberalEliteLeftistSocialistsCommunists.

Normalement, une histoire comme celle-ci resterait dans ce coin d’Internet et ferait ce que fait ce genre de choses.

Sauf que cette fois-ci est différente, car cette fois, les Promise Keepers organisent un événement en direct en juillet au stade AT&T. Le même stade utilisé par les Cowboys de Dallas. Harrison dit qu’il y aura « 80 000 hommes chrétiens » présents.

Des commentaires comme celui de Harrison ne devraient pas être proches d’une équipe de la NFL. Une entreprise comme AT&T ne devrait pas non plus y être associée.

Dans une interview par e-mail avec USA TODAY Sports, on a demandé à Harrison s’il regrettait d’avoir fait ces commentaires.

« Écoutez, la culture d’aujourd’hui est en train de brouiller les lignes en matière d’identité sexuelle », a-t-il écrit. « Les gardiens de la promesse et moi souscrivons à une vision biblique du monde en ce qui concerne l’homme et la femme, et c’est l’une des libertés religieuses que nous célébrons dans notre nation. Parfois nous sommes d’accord avec la culture, et parfois non. »

Harrison, en réponse à mon étiquetage de ses propos comme discours de haine, a répondu: « L’ironie de définir mes mots comme un discours de haine est que c’est exactement le contraire de ce que nous enseignons. Tous les gens du monde entier sont invités à venir à notre rassemblement pour célébrer et être unis autour du fait que Dieu pardonne les péchés de tous ceux qui croient en Jésus. «

De toute évidence, tout le monde n’est pas le bienvenu.

En permettant à cette conférence de se dérouler dans l’un des hauts lieux du football et en le permettant par AT&T, ils contribuent à généraliser le discours de haine.

Non seulement les remarques de Harrison sont offensantes, mais elles sont également inexactes. Présenter le christianisme comme étant en quelque sorte assiégé n’est que de la folie. Alors que le nombre d’adultes qui s’identifient comme chrétiens diminue, selon Pew Research, en 2019, 65% du pays se sont identifiés de cette façon. C’est une super majorité, pas un parti lésé.

Harrison n’est pas seulement un type sans nom non plus. Il dirige une organisation puissante, et sa biographie dit qu’il est un ancien US Navy SEAL.

Ses propos haineux poursuivent la tendance des dirigeants de droite et des législateurs à attaquer la communauté transgenre. Il y a un certain nombre de projets de loi anti-trans dans tout le pays. Ce n’est que du sectarisme. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire.

À bien des égards, la lutte pour protéger les personnes trans est l’une des grandes batailles pour les droits civiques de notre temps.

Il a beaucoup des mêmes caractéristiques que d’autres combats de ce type: un groupe de personnes attaquées par la majorité; ces mêmes personnes veulent simplement exister, mais une série de lois et d’actes d’exclusion tentent de les effacer; l’utilisation de la religion pour justifier ces actes.

C’est fatiguant. Tellement fatigant alors que nous regardons l’histoire se répéter.

Pour un bon exemple de la façon dont les arguments contre les athlètes trans sont complètement fabriqués, ne cherchez pas plus loin que cette interview fulgurante que la présentatrice de MSNBC Stephanie Ruhle a faite avec Jim Justice, le gouverneur de la Virginie-Occidentale.

« Pouvez-vous me donner un exemple d’un enfant transgenre essayant d’obtenir un avantage injuste, juste un, dans votre état? Vous avez signé un projet de loi à ce sujet », a déclaré Ruhle.

« Non, je ne peux pas vraiment vous en dire un, » dit Justice. «Mais je peux vous dire ceci, Stephanie… J’entraîne une équipe de basket-ball féminine et je peux vous dire… nous savons tous quel avantage absolu les garçons auraient face aux filles. Nous n’avons pas besoin de ça.

Ruhle a ensuite souligné le faible classement de la Virginie-Occidentale, selon US News and World Report, dans son infrastructure, son classement économique et éducatif, et a demandé pourquoi il se concentrait sur cela avec tant d’autres problèmes urgents.

« Je n’en ai pas fait une priorité », a-t-il dit. « Ce n’était pas ma facture. »

«Eh bien, vous l’avez signé, monsieur,» dit Ruhle.

«Je pense que nous n’avons peut-être que 12 enfants dans notre état qui sont des enfants de type transgenre», a déclaré Justice. «Je veux dire pour avoir pleuré à haute voix, Stéphanie, je signe des centaines de factures, des centaines de factures. Ce n’est pas une priorité pour moi. »

« Très bien alors, monsieur, merci, » dit Ruhle. « Et s’il vous plaît, revenez quand, au-delà des sentiments anecdotiques en tant qu’entraîneur, vous pourrez me montrer où ces jeunes femmes sont désavantagées dans votre état. »

Encore une fois, il s’agit de générer de la peur. Mettre en colère une base. Faire d’un groupe de personnes un bouc émissaire. Comme Ruhle l’a démontré en mettant un costume de clown au gouverneur, il n’y a aucun argument factuel contre le fait de permettre aux enfants transgenres de participer.

Et ce n’est pas une question de religion, alors s’il vous plaît, n’essayez pas cette banane dans le truc du tuyau d’échappement. Il n’est pas anti-chrétien de signaler le fanatisme.

Que pourraient faire les Cowboys? L’équipe loue essentiellement le stade, il est donc vrai qu’elle ne peut techniquement pas empêcher les Promise Keepers d’y être.

Mais si le propriétaire Jerry Jones, l’un des hommes les plus puissants de tous les sports, ne voulait pas que l’événement se déroule au stade, il pourrait probablement utiliser son influence pour le faire disparaître. Même chose avec AT&T.

La bataille contre ce type de sectarisme est menée, en partie, à ce niveau. Ne permettez pas à des hommes comme Harrison d’utiliser des symboles traditionnels comme le football et une entreprise légendaire comme vaisseaux pour faire circuler la haine.

Le président Joe Biden est extrêmement religieux et sa foi ne l’empêche pas de considérer les personnes trans comme des êtres humains.

« A tous les Américains transgenres qui regardent chez eux », a déclaré Biden mercredi lors de son premier discours au Congrès, « en particulier les jeunes. Vous êtes si courageux. Je veux que vous sachiez que votre président vous soutient. »

Ce fut un moment historique et remarquable.

Biden donne l’espoir que le bien finira par gagner contre la haine. Cela semble simpliste, mais c’est exact.

Mais pour l’instant, c’est toujours frustrant et énervant que des gens comme Harrison exploitent la peur et utilisent le football pour le faire.

C’est tellement fatiguant.