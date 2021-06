Le nom de Sunil Chhetri sera recommandé par l’AIFF pour le prix Rajeev Gandhi Khel Ratna

La Fédération indienne de football (AIFF) est prête à recommander le capitaine de l’équipe nationale indienne de football Le nom de Sunil Chhetri pour le Prix ​​Rajeev Gandhi Khel Ratna. Les documents pertinents pour sa nomination n’ont pas encore été soumis, a déclaré un responsable ANI.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait prolongé la date limite d’envoi des candidatures du 21 juin pour les Prix nationaux du sport 2021.

Khel Ratna est la plus haute distinction sportive de l’Inde et en 2020, pour la première fois dans l’histoire, cinq athlètes dont Rohit Sharma, Manika Batra, Vinesh Phogat, Rani Rampal et Mariyappan Phangavelue ont reçu le prix.

La capitaine indienne de l’ODI et du test Mithali Raj et le tireur masculin Ravichandran Ashwin seraient recommandés par la BCCI pour le prestigieux prix Rajiv Gandhi Khel Ratna.

Chhetri plus tôt ce mois-ci avait dépassé le total de 72 buts internationaux de Lionel Messi lors de la victoire 2-0 de l’Inde sur le Bangladesh pour se placer derrière Cristiano Ronaldo (103) parmi les joueurs actifs. Cependant, il a rejeté toute comparaison entre lui et la superstar argentine. « Le fait est qu’il n’y a aucune comparaison (avec Messi) », a déclaré Chhetri, qui a marqué 74 buts internationaux, depuis Doha.

« Quand quelqu’un voit ce tableau (le meilleur buteur), soyez heureux pendant cinq secondes en tant qu’Indien et c’est à peu près tout. Oubliez Messi et moi parce que le monde entier, y compris moi, est fan de Messi. »

Cependant, mardi, Lionel Messi (75) a dépassé Sunil Chhetri dans le décompte des buts internationaux après un doublé lors de la victoire convaincante de l’Argentine 4-1 sur la Bolivie lors de son dernier match de groupe à la Copa America 2021.

Messi est désormais le neuvième meilleur buteur du football international avec le Hongrois Sandor Kocsis, la légende japonaise Kunishige Kamamoto et l’Irakien Bashar Abdullah. Sunil Chhetri occupe la 13e place.

Plus à venir…

