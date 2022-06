Le nom de Stonewall Jackson est tombé rapidement et une fureur a rapidement suivi

La guerre civile n’est pas oubliée dans le comté de Shenandoah, un comté rural et presque entièrement blanc du nord-ouest de la Virginie. Les troupes de Jackson ont campé sur Rude’s Hill, à un peu plus d’un mile du lycée. La bataille de New Market s’est déroulée dans les pâturages à environ cinq milles au sud; Quatre miles au nord, dans la petite ville de Mount Jackson, un cimetière confédéré bien entretenu est surveillé par une statue et un monument vieux de 119 ans déclarant qu’aucune «terre plus brillante n’avait une cause aussi grande». Plus près de l’école, dans un coin tranquille d’une prairie sauvage, se trouve le petit cimetière de Corhaven, autrefois connu sous le nom de cimetière d’esclaves de Sam Moore.

À l’heure actuelle, le comté a lutté. Les fermes familiales ont fermé et peu de choses les ont remplacées. Les jeunes ont tendance à partir pour trouver du travail, et la plupart de ceux qui restent n’ont pas de diplôme universitaire.

Mais ils ont le lycée. Le lycée qui était Stonewall Jackson est le plus petit des trois du comté, et les anciens élèves pensent qu’il est négligé en matière de rénovations et de nouvelles installations. Mais ils parlent fièrement des titres de cross-country, de basket-ball et de golf, se vantent de millions de dollars en bourses d’études collégiales et soulignent immanquablement que les lumières autour de la piste et le stand de la concession ont été construits en grande partie par des bénévoles et des donateurs.