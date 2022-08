Le nom de star du porno de Stephen Merchant est Tabby King

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

Lorsque l’acteur, comédien, écrivain et réalisateur Stephen Merchant était au lycée, il a été choisi comme “révérend de la comédie” dans une pièce écrite par son professeur de théâtre. Son personnage jugeait un concours de danse et, à la fin, ouvrait une enveloppe pour annoncer les gagnants. Mais lors d’une représentation, il a eu l’idée d’ouvrir l’enveloppe et de dire : « Les gagnants sont une pinte de lait et deux miches de pain… oh, je suis désolé, c’est la liste de courses de ma femme. Les parents dans le public, impatients de rire, l’ont fait, et Merchant a pensé: “Eh bien, je suis un génie de la bande dessinée.” Et tu sais quoi? Il a raison.

Studios Amazon



Merchant, le co-créateur de séries comme The Office, Extras et Life’s Too Short, a prouvé à maintes reprises qu’il était drôle et inventif. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a remporté deux Golden Globe Awards, trois BAFTA Awards et un Emmy.

Son dernier projet est la deuxième saison du Série vidéo Amazon Prime Les hors-la-loi qu’il a co-créé, et pour lequel il a écrit et réalisé de nombreux épisodes. La série comique / dramatique suit un groupe de personnes effectuant des travaux d’intérêt général pour des délits mineurs et comment elles s’emmêlent dans quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux. Le spectacle est axé sur un ensemble d’acteurs qui comprend Merchant et Christopher Walken.

Au cas où vous n’auriez jamais vu The Outlaws, il se positionne sur le même spectre d’émissions comiques / policières peuplées de séries comme Barry et Better Call Saul. Il a son propre mélange d’humour, de pathétique et de personnages convaincants. Et heureusement pour nous, la deuxième saison de The Outlaws sera diffusée vendredi sur Prime Video.

Sur Podcast I’m So Obsessed de CrumpeMerchant a expliqué comment The Outlaws est en partie le résultat de ce qui s’est passé lorsque son processus créatif a été interrompu par la pandémie.

« Environ 10 jours après le début du tournage de la première saison, COVID a frappé, et comme tant d’autres productions, nous avons fermé. Nous ne savions pas quand nous allions reprendre », a déclaré Merchant. “Donc, toujours l’arnaqueur, j’ai dit à Amazon:” Écoutez, que diriez-vous d’écrire une autre saison de la série pendant que nous sommes en lock-out. Et puis quand nous reviendrons, nous pourrons tourner dos à dos, et nous ‘ J’aurai gagné du temps.'”

L’accord de Merchant lui a donné, ainsi qu’aux scénaristes, le temps d’écrire une deuxième saison, qui a été filmée juste après la première. Ce processus a permis aux arcs de personnages de devenir plus complexes et aux menaces et dangers auxquels les personnages sont confrontés de se développer de manière organique.

Vous pouvez écouter mon interview complète avec Merchant dans le lecteur de podcast ci-dessus. Au cours de notre conversation, nous avons discuté du génie de Walken et de la manière dont Merchant a pu collaborer de manière créative avec des personnes comme Ricky Gervais et nous avons joué au jeu brise-glace de Lady Gabby dans The Outlaws. Le jeu formule votre nom de star du porno en utilisant le nom de votre premier animal de compagnie plus le nom de la rue dans laquelle vous avez grandi. Le nom de la star du porno du marchand ? Roi tigré.

Abonnez-vous à I’m So Obsessed sur votre application de podcast préférée. Dans chaque épisode, Connie Guglielmo ou moi rencontrons un artiste, un acteur ou un créateur pour en savoir plus sur son travail, sa carrière et ses obsessions actuelles.