Le nom de Lazio partant du XI malgré l’absence de Turin en raison de son isolement

Dans des scènes plus farfelues en Serie A, des joueurs perplexes de la Lazio ont marché sur le terrain du Stadio Olimpico – certains prenant même des selfies – tout en sachant que leurs adversaires de Turin s’auto-isolaient à des centaines de kilomètres de Turin mardi.

Une épidémie de coronavirus a forcé les joueurs et le personnel de Turin à s’isoler eux-mêmes qui ne se terminera qu’à minuit mardi, quelques heures après le coup d’envoi prévu contre la Lazio à Rome.

Néanmoins, la Lazio a suivi sa routine habituelle de la journée et le club a annoncé la composition de départ sur les réseaux sociaux. Les joueurs ont marché autour du terrain et ont pris des selfies alors qu’ils attendaient jusqu’à 45 minutes après le coup d’envoi, date à laquelle le match pourrait être officiellement annulé.

L’instance dirigeante de la Serie A a tenu une réunion d’urgence plus tôt dans la journée, mais a voté pour ne pas reporter le match.

Les joueurs de la Lazio prennent le terrain alors que leurs adversaires de Turin s’auto-isolent à des centaines de kilomètres. Matteo Ciambelli / DeFodi Images via Getty Images

« Vous ne pouvez pas défendre la ligue et son intégrité en ignorant la réalité objective », a déclaré le président de Turin, Urbano Cairo, lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à cette décision. « Nous ne pouvons pas quitter Turin, c’est une évidence.

«Je m’attends à ce que les choses soient faites logiquement, si vous ajoutez un plus un, vous ne devriez pas avoir à faire mille pas pour arriver à deux. »

La décision a vu une répétition des scènes autour du match Juventus-Naples en octobre dernier lorsque les Bianconeri ont suivi leur routine habituelle de la journée et sont sortis sur le terrain alors qu’ils savaient que leur adversaire n’avait pas quitté Naples. Napoli a perdu 3-0 par la ligue italienne et a amassé un point, mais a finalement été annulé en appel par le Comité olympique italien – après plusieurs tentatives infructueuses dans d’autres tribunaux – et le match sera reporté.

La ligne de conduite probable sera que Turin reçoive une défaite automatique 3-0, mais pas un point amarré, bien qu’ils aient la possibilité de faire appel.

Le Caire a déclaré que le club combattrait également son cas devant les tribunaux s’il subissait une défaite 3-0 par la commission disciplinaire de la ligue.

« Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. Il est évident que nous ferons appel. Nous ferons tous les appels possibles », a-t-il déclaré.

Vendredi dernier, le match de Turin contre Sassuolo a été reporté au 17 mars. -isoler.

Huit joueurs de Turin et deux membres du personnel ont été testés positifs au COVID-19. La variante la plus contagieuse apparue en Angleterre a été identifiée dans certains cas.