Le nom de la victime poignardée de Penticton dévoilé

La GRC a publié le nom de l’homme qui a été assassiné lors d’un incident au couteau sur la rue Martin le 17 décembre.

Tejindar Singh Randhawa est désigné comme la victime de l’incident.

“Comme indiqué précédemment, notre enquête progresse et nous sommes convaincus de pouvoir rassurer le public sur le fait qu’il n’est pas en danger”, a déclaré le const. James Grandy, porte-parole de la GRC de Penticton.

Randhawa a été poignardé dans le parking du Gables Liquor Store dans le pâté de maisons 300 de Martin Street à 17h11.

Selon un témoignage, la victime était assise dans son véhicule lorsqu’il a été approché par un homme, qui l’a poignardé à plusieurs reprises puis s’est enfui à pied.

Les agents sont arrivés sur les lieux et ont confiné la zone, mais le chien policier n’a pas réussi à localiser un suspect.

Randhawa est décédé à l’hôpital quelques jours plus tard, transformant le crime en une enquête pour meurtre.

L’attaque au couteau s’est produite dans un quartier animé du centre-ville de Penticton, avec plusieurs entreprises ouvertes à l’époque et des piétons dans le quartier. La police exhorte toute personne ayant des informations à contacter la GRC de Penticton, au 250-492-4300.

Selon sa nécrologie publiée par Providence Funeral Homes, «Ted est rappelé et manqué quotidiennement par sa femme Bira; les enfants Esha, Zarina et Ajay; mère, Jasmel; frère, Malvinder.

Randhawa est diplômé de l’école secondaire Pen Hi en 1980. Il a ensuite obtenu son doctorat en médecine dentaire aux Philippines, Ted est retourné à Penticton pour s’unir avec sa famille, y compris son frère et ses parents.

Il avait de nombreux passe-temps et talents, mais sa fierté et sa joie étaient sa moto qu’il a construite à partir de zéro et sa puissante Honda CRX de 1990 dont il a fièrement pris soin pendant 32 ans.

