Le nom de la superstar des échecs Koneru Humpy proposé pour le prix Rajiv Khel Ratna

Le nom de Koneru Humpy, la meilleure joueuse d’échecs de l’Inde et championne du monde d’échecs rapide féminin en titre, a été proposé pour la plus haute distinction sportive du pays. Jeudi, la All India Chess Federation (AICF) a envoyé au ministère des Sports ses recommandations pour les récompenses sportives nationales pour l’année 2019-2020, avec le nom de Koneru en tête de liste.

L’AICF a également recommandé six joueurs – le numéro 22 mondial Vidit Santosh Gujrathi, l’ancien champion national B Adhiban, SP Sethuraman, MR Lalit Babu, WGM Bhakti Kulkarni et Padmini Rout – pour le prix Arjuna. Le nom du GM Abhijit Kunte a été proposé pour le prix Major Dhyanchand Lifetime Achievement.

Viswanathan Anand a reçu le premier prix Rajiv Gandhi Khel Ratna en 1992. Depuis lors, aucun joueur d’échecs n’a reçu cet honneur.

Koneru a les meilleures références parmi les joueurs d’échecs pour être considéré pour le prix. La joueuse de 34 ans originaire de Vijaywada, classée n°3 au classement de la FIDE, a remporté le championnat du monde d’échecs rapides féminin en décembre 2019 et s’est récemment qualifiée pour les qualifications pour le championnat du monde féminin en 2022. Elle a joué un rôle important alors que l’Inde et la Russie ont partagé le Olympiade en ligne FIDE l’année dernière.

Koneru a joué dans tous les grands tournois d’échecs et a remporté de nombreux titres. Elle a remporté les titres mondiaux des moins de 10 ans, des moins de 12 ans et des moins de 14 ans et le championnat du monde junior d’échecs en 2001. Elle a actuellement une cote de 2586, derrière la chinoise Hou Yifan (2658) et la russe Aleksandra Goryachkina (2596) .

Gujrathi est le troisième joueur d’échecs indien le mieux classé dans la catégorie Open après Anand (15) et P Harikrishna (21). Il a augmenté rapidement dans le classement au cours des dernières années et a maintenu une cote de plus de 2700.

