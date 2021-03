Le nom de Kaz Crossley de Love Island laisse tomber l’ex Chris Brown de Rihanna pour avoir envoyé son DM

La star de Love Island, Kaz Crossley, affirme que Chris Brown a déjà glissé dans ses DM mais qu’elle a été « découragée » par son approche.

La star de télé-réalité de 27 ans, qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV en 2018, a admis qu’elle avait rarement des personnes célèbres qui lui envoyaient des messages sur Instagram – à part cette fois.

S’exprimant sur BBC Sounds Slide Into My Podcast, Kaz discutait avec Snoochie Shy, Jordan Hames et Jamie Laing lorsqu’elle a fait son admission.

Pendant le podcast, Kaz a affirmé que l’ex petit ami de Rihanna lui avait envoyé un emoji – mais elle aurait préféré un message plus réfléchi.

« Je n’ai vraiment pas autant de tiques bleues ou de célébrités dans mes DM, je ne vais pas mentir, comme … Je ne mens pas, je ne mens pas, mon frère », a-t-elle déclaré dans l’émission.







« Même comme mes autres amis, et ça, de la série. Ils deviennent toujours comme des footballeurs et comme de grandes personnes, et je suis toujours … »

Kaz a ensuite ajouté: « En fait – je dis un mensonge – Chris Brown … Chris Brown m’a posé les yeux. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait répondu au musicien, Kaz a révélé qu’elle avait donné une réponse simple.





« Je pense que je viens de mettre » hey « et c’est tout », a déclaré Kaz.

Kaz ne semblait pas trop impressionné par le DM, ajoutant: « Cela me décourage parce que c’est comme s’il faisait ça pour aimer les filles nues, comme si je préférais avoir un message vraiment réfléchi pour être honnête. »

L’admission de la star de Love Island est survenue lorsqu’il a été révélé que Kaz rejoindrait le casting de Ex On The Beach.

La star rejoindra une foule de singletons en Colombie, où la série devrait être tournée en juin.







L’ancien petit ami de Kaz, Theo Campbell, aurait également fait une apparition dans l’émission à venir.

La star du sport, qui est récemment devenue papa pour la première fois, et Kaz ont eu une scission publique en 2020.

À l’époque, Theo a été clairement blessé par la scission aigre et a déclaré à la radio FUBAR qu’il avait été « frondé ».







Réfléchissant à sa romance avec Kaz, Theo a déclaré: « Je me sens comme avec nous, j’ai en quelque sorte tout donné et c’est un peu sous-estimé. C’est un peu fou pour le moment.

Il a ajouté: « Je ne sais pas comment l’appeler. Quelle est la bonne façon de le dire? Je me suis frotté! Je ne sais pas comment l’appeler.

