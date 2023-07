Le nom de famille de Kourtney Kardashian est « Barker » après le mariage de Travis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Kourtney Kardashian est maintenant officiellement Kourtney Kardashian Barker! Bien que la star de télé-réalité utilise le nom de famille de son mari sur les réseaux sociaux depuis son mariage Travis Barker en mai 2022, elle a officialisé le changement le 29 juin. Kourtney s’est rendue sur Instagram pour montrer sa nouvelle photo de permis de conduire, ainsi que son nom légal « Kourtney Kardashian Barker », qui était écrit en dessous.

Le changement intervient alors que Kourtney et Travis attendent leur premier enfant ensemble. Ils ont annoncé la nouvelle lors d’un Clignotement-182 spectacle le 16 juin. Pendant que Travis se produisait, Kourtney a brandi une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte ». Le signe rappelait une scène du clip vidéo « All The Small Things » de Blink, où un fan brandissait un signe similaire pour le batteur. Plus tôt cette semaine, ils ont confirmé qu’ils allaient avoir un petit garçon.

« Dites mon nom », Kourtney a légendé la photo de sa nouvelle licence. Alors que de nombreux fans ont applaudi Kourtney, certains ennemis l’ont critiquée pour avoir « refusé » de se débarrasser du « Kardashian » de son nom. Elle a donc développé la décision dans un article séparé sur son histoire IG.

« Au cas où vous ne le sauriez pas… », a-t-elle écrit, accompagnée d’une explication sur Internet. L’explication se lit comme suit : « C’est depuis longtemps la tradition de la mariée de prendre le nom de famille de son mari, et traditionnellement, elle laisse tomber son deuxième prénom et garde son dernier (son « nom de jeune fille ») comme deuxième prénom. Le nom de famille de son mari devient alors son nouveau nom de famille.

Pendant ce temps, d’autres fans ont commenté le moment de la publication de Kourtney, car il s’est produit le même jour un nouvel épisode de Les Kardashian créé. Dans cet épisode, Kim est allée au DMV pour mettre à jour sa propre photo de permis de conduire. « Lol, après l’épisode de licence de Kim… ce n’est pas un [competition] Kourtney », a écrit une personne.

Plus à propos Kourtney Kardashian

Le courant Les Kardashian La saison a été centrée sur une querelle entre Kourtney et Kim, qui découlait de la collaboration de Kim avec Dolce & Gabbana en septembre 2022. Kourtney était contrariée que Kim ait accepté la collaboration, car Kourtney avait travaillé avec la créatrice pour son mariage quelques mois plus tôt. La tension monte tout au long de la saison, mais Kourtney et Kim n’ont pas encore réglé les choses dans l’émission.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Chronologie des relations de Kourtney Kardashian et Travis Barker : des amis au mariage et à la grossesse

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.