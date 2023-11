Le nom de famille de Jim Biden a ouvert les portes et a fait de lui une cible

ELLWOOD CITY, Pennsylvanie (AP) — Quand une start-up de soins de santé rêvait de construire un réseau des hôpitaux ruraux il y a plusieurs années, c’est à Jim Biden qu’il s’est tourné.

Bien qu’il ne soit ni consultant en santé publique ni expert médical, Jim Biden était le frère de Joe Biden, qui venait de terminer son mandat de vice-président. Le directeur général de l’entreprise pensait que Jim Biden contribuerait à fournir à l’entreprise une « puissance considérable ».

Mais Jim Biden n’était pas l’arme secrète sur laquelle comptait Americore Health Services. L’entreprise a implosé en 2019, déposant son bilan au milieu d’une pile de poursuites et d’un enquête fédérale dans des allégations de fraude. Americore a également accusé Jim Biden de ne pas avoir remboursé 600 000 $ de prêts.

DOSSIER – James Biden arrive à la Maison Blanche pour assister au dîner d’État pour la Corée du Sud, le 13 octobre 2011, à Washington. Les républicains se concentrent de plus en plus sur le frère du président Joe Biden, Jim Biden, alors qu’ils recherchent des preuves qui pourraient être utilisées pour une procédure de destitution. Ils n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président. Cependant, ils ont récemment assigné à comparaître Jim Biden et d’autres dans le cadre de leurs enquêtes. (Photo AP/Haraz N. Ghanbari, dossier)

Certains hôpitaux de la société basée en Floride ont fermé leurs portes, notamment celui d’Ellwood City, près de la limite ouest de la Pennsylvanie, où le matériel médical accumule la poussière et où le contreplaqué recouvre les vitres cassées. Le seul souvenir du bref mandat de l’entreprise en faillite en tant que plus grand employeur de la ville est une plaque honorant son don au terrain de sport d’un lycée voisin.

Les conséquences se sont étendues à Washington, où les Républicains sont à la recherche de preuves qui pourraient être utilisé pour mettre en accusation Le président démocrate Joe Biden. C’est un manuel qu’ils ont déjà utilisé avec Hunter, le fils de Joe Biden, dont histoire mouvementée comprend des accords controversés à l’étranger, des accusations d’évasion fiscale et une lutte contre la dépendance très médiatisée.

Il s’agit du centre médical d’Ellwood City à Ellwood City, en Pennsylvanie, le jeudi 2 novembre 2023. Le centre médical est fermé depuis le 29 janvier 2020. (AP Photo/Gene J. Puskar)

Les républicains n’ont découvert aucune preuve liant directement le président à un acte répréhensible. Mais son frère et son fils constituent des cibles jumelles attractives, étant proches depuis des décennies et confrontés à des accusations d’avoir utilisé leur nom de famille pour gagner de l’argent dans les entreprises. Maison Republicans les a assignés à comparaître mercredi dans le cadre de leur enquête sur un réseau complexe de transactions et de relations au sein de la famille Biden.

L’accent a été récemment mis sur une série de paiements qui, selon les républicains, montrent que le président a bénéficié du travail de son frère, notamment plus de 600 000 dollars qu’Americore a envoyés à Jim Biden lorsque l’entreprise avait du mal à rester à flot.

Le président Joe Biden répond aux questions des journalistes avant de monter à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, le jeudi 9 novembre 2023, pour un court voyage à la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland, puis dans l’Illinois. (Photo AP/Andrew Harnik)

Les républicains ont souligné un chèque personnel de 200 000 $ de Jim à Joe Biden le même jour – le 1er mars 2018 – au cours duquel Jim Biden a reçu un montant égal d’Americore.

Les démocrates de la Chambre des représentants soulignent que les relevés bancaires indiquent que Jim Biden remboursait un prêt accordé par son frère, qui lui avait transféré 200 000 $ environ six semaines plus tôt. L’argent a changé de mains alors que Joe Biden était un simple citoyen, après son passage en tant que vice-président et avant d’annoncer sa candidature réussie à la Maison Blanche.

« Il n’y a rien de plus dans ces transactions, et il n’y a rien de mal à cela », a déclaré Paul Fishman, avocat représentant Jim Biden. « Et Jim Biden n’a jamais impliqué son frère dans ses relations commerciales. »

Il a accusé les Républicains de procéder à « un examen inutile et intrusif des dossiers bancaires privés de Jim ».

Le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré que « les républicains extrémistes de la Chambre ne laisseront pas la vérité les empêcher d’abuser de leur pouvoir pour mener une campagne de diffamation contre le président ».

Jim Biden a remboursé l’année dernière à Americore 350 000 $ pour régler un procès intenté par le syndic nommé par le tribunal de la société. Ses avocats dans cette procédure ont déclaré qu’il n’avait joué aucun rôle dans l’effondrement de l’entreprise et que tout l’argent qu’il avait reçu était destiné à son travail de consultant, et non à des prêts, comme l’avait prétendu le syndic.

Les adversaires politiques de Biden se sont engagés à poursuivre leurs enquêtes à l’approche d’une année électorale.

Le représentant James Comer, président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, a déclaré qu’il était « troublé par le fait que la capacité de Joe Biden à récupérer des fonds dépend de la capacité de son frère à tirer profit de la marque Biden ».

Comer, R-Ky., examine également une chaîne de transactions en série au-delà de celles impliquant Americore. Le législateur affirme que les dossiers montrent que Joe Biden a bénéficié de « l’argent blanchi de la Chine » lorsque Hunter et Jim Biden ont commencé à travailler avec un politiquement connecté Entreprise énergétique chinoise en 2017.

L’épouse de Jim Biden, Sara, a envoyé un chèque personnel de 40 000 dollars à Joe Biden le 3 septembre 2017, quelques semaines après un paiement d’intérêts chinois.

Les démocrates de la Chambre ont déclaré que les relevés bancaires montrent que Joe Biden avait viré 40 000 $ à son frère un peu plus d’un mois plus tôt, suggérant que le chèque ultérieur était destiné à rembourser un prêt.

Les représentants de Joe et Jim Biden n’ont pas fourni d’explications sur les prêts, qui ont été accordés pendant une pause lucrative dans la carrière d’élu du président. Deux ans après avoir quitté la vice-présidence, Joe Biden et son épouse, Jill, gagné 15 millions de dollars en contrats de livres, en frais de conférence et en travaux universitaires.

La carrière variée de Jim Biden l’a amené à travailler comme propriétaire d’une boîte de nuit, à vendre des services de santé et de retraite à des syndicats et à travailler pour une entreprise de construction à la recherche de contrats au Moyen-Orient. L’année dernière, il a déclaré qu’il cherchait à acheter une franchise de rugby professionnel à Philadelphie. Jim Biden a également un historique financier mouvementé qui comprend des poursuites pour factures impayées, des problèmes avec les paiements hypothécaires et des privilèges pour les taxes fédérales, étatiques et municipales impayées, selon les registres judiciaires et fonciers.

Les craintes que les entreprises commerciales et les faux pas de Jim Biden n’obscurcissent la carrière politique de Joe Biden remontent à des décennies.

Après l’élection de Joe Biden au Sénat en 1972, Jim Biden dirigeait une discothèque du Delaware appelée Seasons Change qui a finalement fermé ses portes avec environ 600 000 $ de dettes impayées, selon les journaux locaux.

Jim Biden a reçu des prêts pour le club parce que les responsables d’une banque pensaient que son nom de famille « attirerait une foule branchée et dépensière », a rapporté le Delaware News Journal en 1977. L’un des responsables a tenté de faire pression sur Jim Biden pour qu’il rembourse l’argent. en lui disant que la délinquance pourrait embarrasser son frère.

Selon une interview accordée au journal à l’époque par le président de la banque, Joe Biden avait appelé avec colère pour se plaindre. “Écoutez,” dit le sénateur, “quoi qu’il arrive à mon frère, c’est son problème, et n’y mettez pas mon nom.”

Les problèmes financiers personnels de Jim Biden ont joué un rôle dans la décision de son frère de quitter sa première campagne présidentielle en 1988, selon le livre « What It Takes ».

Et ses liens avec des avocats empêtrés dans un Mississippi stratagème de corruption est devenu une cible pour les républicains lors de la course de 2008, lorsque Joe Biden était le candidat à la vice-présidence de Barack Obama.

La publicité négative ne semble pas avoir creusé de fossé entre les frères et le président a fait appel à Jim Biden pour choisir le mobilier du bureau ovale. Il a également assisté à une dîner d’État à la Maison Blanche en l’honneur du Premier ministre indien Narendra Modi en juin.

Les vies de Joe et Jim Biden ont été liées d’une manière qui transcende la proximité typique entre frères et sœurs. Le président est l’aîné d’une famille de quatre enfants, suivi de sa sœur Valérie, Jim et de son plus jeune frère Frank. Leur père était vendeur de voitures d’occasion et leur mère femme au foyer, et ils étaient souvent à court d’argent en grandissant.

Jim Biden a quitté l’Université du Delaware sans obtenir son diplôme et a collecté des fonds pour la première campagne sénatoriale de son frère. Après les élections de 1972, l’épouse et la petite fille de Joe Biden ont été tuées dans un accident de voiture. Ses fils, Beau et Hunter, ont été grièvement blessés. Jim Biden a transformé le garage de la maison de son frère en appartement, aidant ainsi les garçons du Delaware pendant que le nouveau sénateur faisait la navette vers Washington.

Dans une interview l’année dernière avec des agents de l’Internal Revenue Service enquêtant sur les impôts de Hunter Biden, Jim Biden a qualifié son neveu de « meilleur ami ». Une note résumant l’entretien a été publiée par les républicains de la Chambre.

Hunter s’est montré tout aussi expansif dans ses mémoires, « Beautiful Things », décrivant comment son oncle l’a amené en cure de désintoxication en Californie alors qu’il luttait contre sa dépendance à l’alcool et au crack après la mort de Beau Biden en 2015 à cause d’un cancer du cerveau.

“Papa savait que si son jeune frère me demandait de faire quelque chose, je le ferais…