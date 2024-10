Le nom de code de la Nintendo Switch 2 révélé par une énorme fuite

Une fuite massive liée à de nouveaux projets Pokémon, notamment Gen 10 et ce qui est supposé être un jeu multijoueur, nous a également enfin donné une idée du nom de code de la Nintendo Switch 2. Selon la fuite, la Nintendo Switch 2 est appelée en interne « Onces » (ou « Once » selon qui partage les fuites), un nom que nous avons déjà entendu à propos du successeur de la Nintendo Switch, mais seulement en passant. La même fuite qui parlait du nom de code de la Nintendo Switch 2 Ounce a également indiqué, sans surprise, que le jeu Pokémon Gen 10 est effectivement en développement pour la prochaine Nintendo Switch.

Les jeux Pokémon et leur développeur, Game Freak, semblent avoir souffert d’une fuite assez importante qui fait actuellement le tour en ligne. Dans les captures d’écran des fichiers et des résultats partagés en ligne, c’est confirmé par plusieurs comptes Twitter axés sur Nintendo et Pokémon, il y a des références à la Nintendo Switch 2 appelée « Onces ».

La fuite vient de se libérer ce week-end, donc les gens prennent encore le temps de parcourir tout ce qui a été découvert concernant Gen 10, un jeu Pokémon multijoueur, ce qui serait le code source de Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc 2et bien plus encore. Étant donné que nous sommes aux toutes premières heures de la fuite, on ne sait pas s’il y aura plus dans les découvertes strictement liées à la Nintendo Switch 2 ou si les onces représentent tout ce que nous en retirerons.

Ce n’est pas non plus la première fois que le nom de code est référencé en ce qui concerne la Nintendo Switch 2. Des initiés de Nintendo tels que Pyoro et Nécrolipe J’ai déjà dit que le nom de code était Onces (ou encore « Once » parfois), il semble donc que nous ayons maintenant une réponse beaucoup plus définitive quant à ce que Nintendo appelle le Switch 2 en interne.

Au cours de ce seul mois, de nombreuses spéculations ont eu lieu quant au moment où Nintendo pourrait enfin dévoiler le successeur de la Nintendo Switch, et encore moins le sortir. Octobre est un mois que de supposés initiés ont souligné en ce qui concerne une annonce potentielle, mais septembre aussi, donc personne ne sait à ce stade quand nous allons réellement entendre quelque chose sur la Nintendo Switch 2. Nintendo a récemment annoncé une nouvelle Nintendo. Fonctionnalité Switch Online en cours de test qui, selon certains, pourrait être liée à la Nintendo Switch 2, mais comme nous l’avons déjà vu chez Nintendo, cela pourrait être quelque chose de complètement indépendant.