Le nom d’Ananya Panday sur Wikipedia a changé après que ses photos douillettes avec Aditya Roy Kapur soient devenues virales

Le nom d’Ananya Panday sur Wikipédia a été changé en « Ananya Roy Kapoor » après que ses photos avec Aditya Roy Kapur soient devenues virales.

Mercredi, les photos d’Ananya Panday avec son petit ami présumé Aditya Roy Kapur de Lisbonne sont devenues virales. Sur les photos, on peut voir Aditya câliner l’actrice en tenue décontractée. Ces photos ont alimenté leurs rumeurs de rencontres.

Pendant ce temps, le nom de l’actrice de Wikipédia a été changé en ‘Ananya Roy Kapoor’. Oui! Vous avez bien lu. Si quelqu’un cherche Ananya Panday, Wikipedia l’affichera comme « Ananya Roy Kapoor ». Cela s’est produit juste après que leurs photos aient été partout sur Internet.

Regarde:

Wikipedia montre, « Ananya Roy Kapoor (née le 30 octobre 1998) est une actrice indienne qui travaille principalement dans des films hindi. Fille de l’acteur Chunky Panday, elle a commencé sa carrière d’actrice en 2019 avec des rôles dans le film pour adolescents Student of the Year 2 et la comédie Pati Patni Aur Woh.

Leurs photos ont été partagées par le célèbre photographe Manav Manglani avec la légende : « Brand New Couple Alert Aditya Roy Kapoor et Ananya Panday passent du bon temps ensemble à Lisbonne. nous aimons la chimie associée à de beaux sourires alors qu’ils posent avec des fans au Portugal #Exclusive #ManavManglani.

Ces images ont déclenché des rumeurs de rencontres, les internautes ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit : « Tais-toi Adi…… tu ne peux pas remplacer Shradha. Le second a dit: « Je m’attendais à plus d’Aditya! » Le troisième a dit: «Maintenant, tout le monde se sentira mal pour Aditya, comme d’habitude. Vous ne voyez pas que c’est un homme mûr et qu’il sort avec une fille qui a la moitié de son âge. Vous n’avez pas besoin de vous sentir désolé pour Aditya. C’est un homme mûr. La quatrième a dit : « Merde, elle a de la chance. »

