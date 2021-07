Le nom complet très inhabituel de l’étonnante de Love Island, Lucinda, a été révélé – et c’est la même chose qu’une légende de Coronation Street

La superbe nouvelle arrivée de LOVE Island, Lucinda Strafford, a secrètement le même nom que le marchand de rouleaux de Coronation Street, a-t-on révélé.

La blonde de Brighton âgée de 21 ans porte le deuxième prénom Roy selon des documents officiels.

Rex

Lucinda Strafford de Love Island porte le deuxième prénom inhabituel «Roy»[/caption]

Le nom de Lucinda Frances Roy Strafford figure sur les mentions de sa société The Luxe Range, dont elle est la directrice.

L’entreprise de vêtements vend toutes sortes de tenues sexy et est souvent promue sur sa page Instagram où elle compte 119 000 abonnés.

Ce soir, Lucinda et sa nouvelle compagne Millie choisissent les garçons avec qui elles veulent sortir.

Mettant chacun d’eux sur une trajectoire de collision avec Rachel, elle choisit son homme Lucinda choisit Brad pour partager une entrée avec, Hugo pour cuisiner pour son plat principal et Aaron pour son dessert.

ITV

On ne sait pas d’où vient le nom, mais il est peu probable qu’il vienne de Roy Cropper de Corrie[/caption]

Instagram/lucindastrafford

L’influenceuse des médias sociaux Lucinda a une entreprise appelée The Luxe Range[/caption]

Rex

Elle a rendez-vous avec Brad McClelland sur Love Island ce soir[/caption]

Et les choses deviennent très affectueuses entre elle et le travailleur de Northumberland, comme il lui dit : « J’espère que nous aurons plus de temps pour avoir des conversations. Je pense que tu es absolument magnifique. Vous l’êtes honnêtement.

Lucinda, qui était autrefois membre du personnel de cabine pour British Airways, n’a pas caché son désir de s’emparer de Brad pour elle-même.

Et en entendant ses propos elle lui dit ce soir : « Oh mon Dieu. Arrêter. Cela m’a rendu heureux en fait.

Cependant, elle semble également aimer le célibataire Hugo Hammond, avec qui elle a choisi de manger son plat principal.

Instagram/lucindastrafford

L’étonnante nouvelle arrivée a dit qu’elle voulait Brad avant de rejoindre la série[/caption]

ITV

Elle doit choisir trois mecs avec qui sortir ce soir sur Love Island[/caption]





Elle lui dit ce soir : « J’ai l’impression que tu m’as vraiment surpris. »

Lucinda choisit également Aaron Francis, la moitié d’un partenariat sans cesse malheureux avec Sharon Gaffka, pour avoir le désert avec.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle l’a choisi, elle répond : « J’ai l’impression que tu es vraiment beau, et j’ai l’impression que nous nous entendons très bien. Vous êtes arrivé au dessert.