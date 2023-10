Le Nokia XR21 Limited Edition fait ses débuts pour célébrer le début de la fabrication dans l’UE

Comme promis plus tôt cette année, HMD Global fabrique désormais des smartphones 5G en Europe, plus précisément en Hongrie, et le premier téléphone issu de la chaîne de montage est un Nokia XR21 en édition limitée. HMD a commandé un premier lot de seulement 50 appareils, dont seulement 30 sont en vente libre. Chaque téléphone sera gravé de son propre numéro unique dans la série et sera disponible dans la couleur Frosted Platinum avec sa propre boîte en édition limitée.

Le Nokia XR21 a été annoncé en mai et présente une conception robuste avec une certification de qualité militaire MIL-STD-810H et IP69K – la plus haute protection IP contre l’eau et la poussière.







Nokia XR 21 édition limitée en platine givré

Le téléphone dispose d’un écran LCD IPS de 6,49 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. Le XR 21 est équipé d’un chipset Snapdragon 695 et dispose d’une caméra principale de 64 MP et d’un module ultra-large de 8 MP. L’appareil contient une batterie de 4 800 mAh et une charge de 33 W et est livré avec Android 12 prêt à l’emploi.

Le prix de l’édition limitée Nokia XR 21 est fixé à 699 €/599 £ en Allemagne, France, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Italie, Finlande et Royaume-Uni. HMD proposera également le Nokia XR 21 standard en noir pour 649 €/549 £ plus tard.

