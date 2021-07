Dans le cadre d’une série de nouvelles versions, HMD Global vient de dévoiler le nouveau Nokia XR20, qui, selon lui, est « le smartphone le plus durable que nous ayons jamais fabriqué ».

Des entrées comme les Nokia 3210, 3310 et 5210 d’origine ont contribué à bâtir la réputation de la marque pour la production de téléphones avec une qualité de construction solide qui, aux yeux des fans, frôlait l’indestructible.

Alors que le nom Nokia et les produits qui y sont liés ont connu un parcours tumultueux depuis leur apogée, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par un nouveau combiné Nokia qui promet de fournir la même robustesse fondamentale qui a permis à ces téléphones de signature de se démarquer, tous ces il y a des années.

Même les récents Nokia durcis – comme le Nokia 800 Tough – ne sont restés que dans le portefeuille de téléphones multifonctions de l’entreprise, ce qui en fait le smartphone le plus durable de l’histoire de l’entreprise, car il s’agit également de leur premier smartphone « résistant ».

Nokia XR20

Comme son nom l’indique, le XR20 s’appuie sur des fondements similaires au récent Nokia X20 compatible 5G de la société, associé à un extérieur plus résistant ; d’une manière similaire à Le Defy fraîchement relancé de Motorola. Cela se manifeste par des éléments tels qu’un écran de 6,67 pouces protégé par Gorilla Glass Victus, optimisé pour fonctionner avec des gants ou des mains mouillées.

La certification IP68 et une conception approuvée MIL-STD 810H signifient qu’il est également conçu pour résister aux chutes sur des surfaces dures jusqu’à 1,8 m ou pour plonger dans de l’eau (douce) jusqu’à 30 minutes, à une profondeur allant jusqu’à 1,5 m , sans croasser.

Pour un appareil qui a probablement une chance de se retrouver dans des environnements bruyants, HMD a également envisagé de tels scénarios et a intégré le XR20 avec les haut-parleurs stéréo offrant également jusqu’à 96 dB de sortie.







Voici la fiche technique complète du Nokia XR20 :

6,67 pouces Full HD+ (2400×1080) 20:9 IPS LCD Protégé par Gorilla Glass Victus Compatible gants et mains mouillées Luminosité maximale = 550 nits Remplacement d’écran gratuit d’un an inclus

Certifié IP68

Homologué MIL-STD 810H

Couverture arrière en nanotexture 3D

SoC Qualcomm Snapdragon 480

4 Go ou 6 Go de RAM

64 Go ou 128 Go de stockage

Prise en charge microSD jusqu’à 512 Go

Caméras arrière : 48Mp F/1,79 AF principal (Samsung ISOCELL GM1) 13Mp F/2.4 FF ultra-large avec 123° FoV

Caméra frontale perforée 8Mp

Haut-parleurs stéréo

Android 11 (avec 3 ans de mises à jour du système d’exploitation + 4 ans de mises à jour de sécurité mensuelles)

5G

Bluetooth 5.1 (prend en charge aptX Adaptive, aptX Voice)

NFC

Capteur d’empreintes digitales latéral

Bouton supérieur programmable

Bouton de l’Assistant Google

Déverrouillage du visage biométrique

Batterie 4630mAh

Charge sans fil Qi 15W

Charge rapide 18W (filaire)

Dimensions : 171,64 x 81,5 x 10,64 mm

Poids : 248 grammes

Couleurs : granit, ultra bleu

Si vous êtes sur le marché pour acheter un nouveau Nokia durci fabriqué par HMD Mobile, le XR20 est disponible dès maintenant (à partir du 27 juillet), au prix de 399 £ ou 449 £ pour les 4 Go de RAM/64 Go et 6 Go de RAM/ Modèles 128 Go respectivement, au Royaume-Uni.

Bien sûr, le XR20 n’était qu’une entrée dans une flopée de nouveaux produits susmentionnés, avec le Nokia C30 alimenté par Android Go, la série Originals Nokia 6310 et un certain nombre de nouveaux accessoires audio faisant également leurs débuts.

Nokia C30

Fonctionnant sur Android 11 (Go Edition), le C30 associe la plus grosse batterie au plus grand écran de la série C à ce jour. HMD affirme que la batterie 6000mAh du téléphone durera jusqu’à trois jours avec une charge, tandis que le matériel par ailleurs modeste signifie qu’il arrive au Royaume-Uni à moins de 100 £ (99 £).







Voici la fiche technique complète du Nokia C30 :

ACL HD+ 6,82 pouces

SoC octa-core 1,6 GHz/1,2 GHz (sujeté d’être un Unisoc SC9863A)

2 Go de RAM

32 Go de stockage

microSD extensible jusqu’à 256 Go

Caméras arrière : 13Mp AF principal Profondeur FF 2Mp

Caméra frontale à encoche 5Mp FF

Android 11 (édition Go)

Bluetooth 4.2

radio FM

Prise casque 3,5 mm

Capteur d’empreinte digitale arrière

Déverrouillage du visage biométrique

Batterie 6000mAh

Charge 10W

micro USB

Dimensions : 177,7 x 79,1 x 9,9 mm

Poids : 237 grammes

Couleurs : Gris (varie selon le marché)

Nokia 6310

Désireux de tirer parti de votre sens de la nostalgie, la dernière entrée de la gamme Nokia Originals est le 6310 nouvellement relancé.







Ce téléphone fonctionnel 2G ne ressemble pas tellement à son prédécesseur de 20 ans auparavant (à l’exception de la silhouette en forme de balle) et est livré avec un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus riche; doté d’un écran QVGA plus grand de 2,8 pouces avec des bords incurvés, d’une prise en charge de la radio FM sans fil, de Bluetooth 5.0, d’une extensibilité microSD et d’une prise casque de 3,5 mm.

Au Royaume-Uni, où la variante double SIM du téléphone coûte 49,99 £, le nouveau 6310 n’est disponible qu’en noir ou en jaune. Cependant, la disponibilité des coloris varie selon les régions.

Voici le récapitulatif du matériel du Nokia 6310 :

Écran QVGA 2,8 pouces

SoC Unisoc 6531F

8 Mo de RAM

ROM de 16 Mo

microSD extensible jusqu’à 32 Go

Caméra arrière 0.3Mp

S30+

2G

Bluetooth 5.0 (avec A2DP)

Radio FM (filaire/sans fil)

Lecteur mp3

Prise casque 3,5 mm

Batterie amovible 1150mAh

Lampe torche LED

micro USB

Dimensions : 135,5 x 56 x 14,1 mm

Couleurs : noir, jaune, vert foncé, bleu clair (varie selon le marché)

Nouveaux vrais écouteurs sans fil

Au-delà de ses nouveaux téléphones, HMD a également dévoilé une série de nouveaux écouteurs TWS, étendus à quatre gammes : Clarity, Comfort, Micro et Go, avec des prix britanniques pour les écouteurs Nokia Clarity Pro haut de gamme à 99 £.

La gamme Clarity vise à fournir la meilleure technologie audio Bluetooth que l’entreprise puisse rassembler. Dans le cas des Clarity Earbuds Pro, cela signifie une double suppression du bruit environnemental alimentée par un microphone, la technologie cVc (clear voice capture) de Qualcomm et ANC (annulation active du bruit).