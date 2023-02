Le Nokia X30 sera mis en vente en Inde la semaine prochaine

La semaine dernière, un vice-président mondial de HMD a révélé que le Nokia X30 “arrive bientôt en Inde”. Nous avons maintenant une date exacte – le téléphone sera mis en vente le 20 février, soit le lundi de la semaine prochaine.







Le Nokia X30 sera commercialisé en Inde le 20 février

Le X30 a été initialement annoncé en septembre et vous pouvez consulter nos critiques écrites et vidéo. Les points forts du téléphone incluent que son corps est composé à 100% d’aluminium recyclé et à 65% de plastique recyclé, la boîte de vente au détail est à 94% de papier recyclé.

Sur le plan plus technique, le téléphone est livré avec une promesse de 3 mises à jour du système d’exploitation et de 3 ans de correctifs de sécurité (note : le X30 lancé avec Android 12). Il y a un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz à l’avant (FHD +), un Snapdragon 695 à l’intérieur, une caméra principale de 50 MP et une caméra ultra large de 13 MP à l’arrière ainsi qu’une batterie de 4 200 mAh avec une charge filaire de 33 W.











Nokia X30

Il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais le Nokia X30 a été lancé aux côtés du G60. Le G60 a déjà été lancé en Inde (en novembre) avec un prix de ₹ 30 000. Considérant que le prix mondial du X30 était supérieur de 65 % à celui du G60, nous nous attendons à ce que le prix indien du X30 soit de l’ordre de 50 000 ₹. Nous le saurons avec certitude la semaine prochaine.

