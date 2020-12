Le dernier produit audio de la gamme Nokia à arriver en Chine est les écouteurs BH-405 TWS. Ils sont également connus sous le nom de Nokia Power Earbuds Lite et ont été annoncés en septembre comme une alternative plus abordable à l’excellent Nokia BH-605 qui nous a impressionnés dans notre examen. Le BH-405 est livré avec un design intra-auriculaire compact avec étanchéité IPX7, 35 heures d’autonomie de la batterie et la connectivité Bluetooth 5.0.









Nokia BH-405

Le BH-405 TWS prend uniquement en charge le codec AAC et se charge via USB-C. Le boîtier de charge est livré avec une batterie de 600 mAh. Le poids combiné des têtes et de l’étui de transport s’élève à 48,4 grammes. Ils peuvent résister à des submersions dans l’eau à 1 m de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Les BH-405 sont disponibles en noir, blanc neige et bleu. Les prix en Chine sont fixés à 399 CNY (61 $), bien qu’une offre à durée limitée les ramène à 299 CNY (45 $).

La source (en chinois)