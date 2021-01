Le titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile, HMD Global, travaillerait sur un nouveau smartphone qui succèderait au Nokia 6.2. Surnommé Nokia 6.3 (pourrait être appelé Nokia 6.4), le smartphone embarquerait quatre caméras arrière et un écran de 6,4 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Notamment, ses rendus présumés haute résolution ont également été divulgués, grâce au pronostiqueur notable Steve Hemmerstoffer qui s’appelle OnLeaks. Le téléphone est présenté en couleur bleue avec une finition dégradée noire. D’autres fonctionnalités possibles incluent un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, un port de 3,5 mm et un bouton Google Assistant dédié.

Le pronostiqueur à travers un article sur Voice affirme en outre que le Nokia 6.3 (ou Nokia 6.4) mesurerait 164,9 mm de haut, 76,8 mm de large et 9,2 mm d’épaisseur (10,1 mm avec la bosse de la caméra arrière). Il est légèrement plus grand que le Nokia 6.2 qui mesure 159,88×75,11×8,25 mm. Les rendus mettent également en évidence ses quatre caméras arrière qui se trouvent à l’intérieur d’un module circulaire similaire à celui de son prédécesseur. Les spécifications de la caméra ne sont pas claires pour le moment. En outre, le pronostiqueur ajoute qu ‘ »un téléphone Nokia de milieu de gamme assez solide devrait être dévoilé au plus tard en avril ». Un rapport de NokiaPowerUser publié le mois dernier avait suggéré que le smartphone Nokia 6.3 pourrait être livré avec un 4500mAh. Le titulaire de la licence de la marque Nokia, HMD Global, n’a pas encore confirmé le développement du smartphone.

Si Nokia travaille effectivement sur le successeur du Nokia 6.2, on peut s’attendre à quelques modifications de l’appareil photo et à un processeur mobile amélioré dans le prochain modèle. Pour rappel, le Nokia 6.2 dispose d’un écran 6,3 pouces full-HD + avec prise en charge HDR10 et protection Gorilla Glass 3. Sa configuration de triple caméra arrière comprend un tireur principal de 16 mégapixels avec ouverture f / 1,8, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un tireur grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2. À l’avant, il y a un appareil photo de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Ses options de connectivité incluent Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, port USB Type-C, GPS et 4G LTE. Enfin, il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 636 et une batterie de 3500 mAh.