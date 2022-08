Le Nokia 110 4G (2022) est un téléphone bon marché qui fait les bases, 8210 4G lance en Inde

Voulez-vous un téléphone bon marché qui ne fait que passer des appels téléphoniques, envoie des SMS occasionnels et peut-être vous permet d’écouter de la musique et que vous n’avez pas besoin de recharger quotidiennement ? Le nouveau Nokia 110 4G (2022) est peut-être exactement ce que vous recherchez. Il s’agit du quatrième téléphone à porter le numéro de modèle “110”, mais il s’agit spécifiquement d’une suite du 110 4G de l’année dernière (bien que du point de vue de la conception, il ressemble davantage au 110 de 2019).

Le nouveau 110 est fabriqué en Inde, pour l’Inde. Il sera bientôt disponible pour 1 700 ₹ (21,40 $/21 €) en cyan et charbon de bois. Le troisième coloris est Rose Gold, mais celui-ci est plus cher à 1 800 ₹. Le téléphone sera livré avec un casque gratuit d’une valeur de 300 ₹.











Nokia 110 4G (2022) en cyan, noir et or rose plus cher

Il s’agit d’un téléphone double SIM avec connectivité 4G, ce qui est bien puisque certains opérateurs en Inde prévoient de mettre fin à leurs réseaux 2G et/ou 3G (d’autres pays l’ont déjà fait). Le téléphone dispose également d’un enregistrement automatique des appels.

Pour le divertissement, il y a un slot microSD qui prend en charge les cartes jusqu’à 32 Go, assez pour des milliers de MP3. Et il y a aussi un récepteur radio FM, pour les nouvelles, les sports, etc. De plus, le téléphone est livré avec de nouvelles interprétations de jeux classiques tels que Snake.















Nokia 110 4G (2022)

Il y a une caméra à l’arrière du combiné, bien que personne ne semble connaître sa résolution. C’est probablement 0.3MP, mais quelle que soit la résolution, il convient pour un MMS rapide à vos amis.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 1 000 mAh, ce qui semble petit (c’est un petit téléphone léger), mais c’est suffisant pour un mois en veille. Il y a aussi une lampe de poche intégrée.

Le Nokia 8210 4G, qui a été dévoilé le mois dernier, est lancé en Inde. Pour le premier mois, il sera exclusif à Amazone et Nokia.com. Le téléphone coûte 4 000 ₹ (50 $ / 50 €) car il a une apparence améliorée et un écran relativement grand de 2,8 pouces par rapport au 110. Vous pouvez en acheter un aujourd’hui en rouge ou en bleu foncé.