Le noir peut être encore plus beau

Autre particularité de l’émission, qui n’est pas du tout un défaut mais un marqueur de son moment historique : la manière dont les cheveux et le style “naturels” noirs ont été imaginés. Il n’y a pas de photographies de femmes ou d’hommes avec des cheveux tressés, des dreadlocks ou des extensions. Et leurs vêtements ont tendance à être soit des vêtements occidentaux assez traditionnels, généralement portés par les hommes, soit des vêtements africains portés par les femmes, qui présentent des imprimés plus décoratifs et vivants. Le streetwear et la haute couture dans un passé récent ont trouvé des moyens de combiner ces influences, mais le spectacle prouve que nos notions d’attrait «naturel» et ses expressions évoluent encore, et cette exposition est un rappel utile de la limitation de notre palette.

Cela nous rappelle également que nous avons principalement jugé les femmes sur un continuum d’attractivité et les hommes sur un continuum de pouvoir. (Il y a quelques exceptions ici : une image d’Abbey Lincoln chantant, la tête haute, son corps projetant sa volonté dans le microphone.)

“Black is Beautiful” suggère à quel point le travail des modèles Grandasssa doit être correctement reconnu ou célébré. Pour eux, le mouvement concernait bien plus que simplement être « beau ». Il s’agissait de se tailler un espace où la culture noire dans toutes ses permutations est comprise comme l’une des réalisations les plus remarquables du pays, et où la grande expérience de cette nation continue de prospérer de manière inventive. Reconnaître leurs contributions peut être la prochaine étape nécessaire dans l’évolution du mouvement.

Le noir est beau : la photographie de Kwame Brathwaite

Jusqu’au 15 janvier, à la New-York Historical Society, 170 Central Park West, Manhattan ; (212) 873-3400; nyhistory.org.