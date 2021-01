Katie Price a réussi un Noël spectaculaire avec ses cinq enfants et Carl Woods.

Au départ, ses projets de Noël ont été mis en péril lorsqu’elle a dû se précipiter en Turquie pour un traitement dentaire d’urgence alors que deux de ses dents lui tombaient de la tête.

Cependant, la mère de cinq enfants a réussi à le faire lorsqu’elle a eu un test privé de Covid-19 pour s’assurer qu’elle pouvait toujours aller de l’avant avec ses projets originaux d’avoir les cinq enfants pour Noël.

C’était des cadeaux à gogo sous le toit de l’ancien mannequin glamour où elle empilait les cadeaux haut vers le plafond.

Chacune des piles était soigneusement emballée dans du papier d’emballage différent pour les enfants.







Katie et Carl ont rassemblé tous ses enfants autour d’eux pour le portrait de famille du grand jour.

Junior attira Bunny sur ses genoux alors qu’ils étaient assis aux côtés de Harvey, Jett et Princess.

Leur sapin de Noël étincelant était magnifiquement décoré de lumières scintillantes et de boules colorées.







Bien qu’elle n’ait peut-être pas reçu la proposition de Noël qu’elle espérait, Katie était ravie.

Elle a écrit: « J’ai adoré Noël cette année avec tous mes bébés et mon homme magnifique @carljwoods. »

De nombreux fans se sont précipités pour partager leur bonheur pour la star et les célébrations de sa famille.







Parmi le groupe, on a écrit: « Bonne année Katie, de bonnes choses arrivent avec un avenir plus sûr et plus permanent. »

Un autre a écrit: « Belle famille, bonne année à tous! »

D’autres ont ajouté: « Quelle belle photo de vous tous ensemble x. »







« Quelle belle photo. »

Carl adoucit le coup que Katie n’aurait pas de proposition de Noël car il veut planifier quelque chose à laquelle elle ne s’attend pas.

« Un engagement de Noël n’est pas prévu. Désolé, cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré à New! magazine.

Katie a ajouté: « Il dit que ça va arriver quand je m’y attend le moins. Nous allons nous fiancer et nous marier à 100%.

« Mais il ne me dira pas quand. Il dit que ce sera très bientôt. »