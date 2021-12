Le Noël parfait des Britanniques révélé avec un départ à 8 heures du matin, quatre pouces de neige et 13 cadeaux à déballer

LE jour de Noël parfait implique de se réveiller à 8 heures du matin, de dîner à 14 h 30 – et de quatre pouces de neige, selon une étude.

Un verre de pétillant serait servi à 10h28, avec des jeux de société commençant juste après 15h et au moins deux films festifs regardés tout au long de la journée.

Le jour de Noël parfait implique de se réveiller à 8 heures du matin, de dîner à 14 h 30 – et de quatre pouces de neige Crédit : Getty

Il y aura idéalement 13 cadeaux à déballer et au moins deux petits pâtés à dévorer, selon le sondage de 2000 personnes.

La recherche aide à brosser un tableau du jour de Noël parfait, mais elle met également en évidence le fait que ce n’est pas la réalité pour de nombreuses familles.

Heureusement, Home-Start UK dispose d’une armée de bénévoles altruistes qui aident les familles toute l’année – et en reconnaissance de leur soutien, John Lewis et Waitrose ont relooké de façon festive le centre de soutien communautaire de l’association Hertfordshire.

Une vidéo a capturé la réaction d’un certain nombre de bénévoles Anna, Henry et Maureen, et des employés Di et Faith lorsqu’ils ont découvert que leurs bureaux avaient été transformés en une grotte du Père Noël avec des ours polaires.

Ils ont aidé des centaines de parents souffrant de problèmes de santé mentale, de deuil, de dépression, d’isolement et de soucis d’argent pour assurer à leurs enfants le meilleur départ dans la vie.

Le relooking faisait partie de l’initiative de Noël « Give A Little Love », qui aide à offrir un Noël magique à plus de 160 familles soutenues par l’association.

Marija Rompani, directrice de l’éthique et du développement durable chez John Lewis Partnership, a déclaré : « Noël est la période la plus magique de l’année pour beaucoup d’entre nous, mais malheureusement pas pour tous.

« Notre initiative n’est qu’une petite façon dont nous essayons d’offrir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin, mais ce ne sera pas assez.

« Nous espérons que cette initiative et la célébration de ces bénévoles contribueront à sensibiliser et à inspirer les autres à agir, car même le plus petit don pourrait faire une énorme différence ».

L’étude a également révélé que près de quatre adultes sur dix (38%) ont déclaré que Noël était leur période préférée de l’année.

Mais planifier le Noël parfait peut demander beaucoup de préparation, les adultes dépensant en moyenne 547 £ en dépenses, y compris les cadeaux, les décorations et les achats de nourriture.

Et dans un monde idéal, les adultes passeraient jusqu’à deux heures et 45 minutes à faire leurs achats de Noël pour le grand jour.

En ce qui concerne le sapin de Noël très important, un tiers des adultes (33%) préfèrent avoir un vrai sapin chez eux tandis que près de deux sur 10 cherchent à faire plus d’efforts avec leurs décorations.

Mais l’étude réalisée via OnePoll, a révélé qu’un quart des personnes interrogées ressentent plus de pression pour offrir le Noël parfait cette année – avec le cadeau parfait, divertir la famille et les amis et préparer la nourriture comme principaux sujets de préoccupation.

Parmi ceux qui ressentent la pression, près de quatre sur dix ont déclaré que les attentes pour Noël sont plus élevées qu’auparavant en raison des événements de verrouillage de l’année dernière, tandis que 26% ont perdu leur poche au moment des fêtes de fin d’année.

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS POUR UN NOL PARFAIT : Réveil à 07h58 Prenez un verre de bucks fizz à 10h28 Dîner de Noël à 14h22 Jouez à des jeux de société à 15h07 Mangez deux pâtés en croûte Regardez deux films de Noël Déballez 13 cadeaux de Noël Avoir quatre pouces de neige

57 pour cent admettent qu’ils peuvent faire plus pour aider les familles dans le besoin à Noël.

Vivien Waterfield, directrice générale adjointe de Home-Start UK, a déclaré : « Pour certaines familles, Noël peut être une période particulièrement difficile de l’année.

« Avec l’augmentation du coût du chauffage et de la vie, beaucoup sont confrontés à des choix difficiles entre la nourriture et le carburant.

« Cela peut sembler particulièrement difficile pendant la saison des fêtes, lorsque les parents veulent naturellement que leurs enfants vivent un peu de magie de Noël.

« Je suis ravi que plus de 160 familles puissent vivre la magie de Noël cette année grâce à ce soutien et créer ensemble des souvenirs spéciaux. »

En plus de cette initiative, le John Lewis Partnership fait un don de 1 million de livres sterling pour aider à créer des moments plus magiques pour les familles à travers le pays – en travaillant avec les partenaires caritatifs FareShare et Home-Start, ainsi qu’avec d’autres organisations caritatives et communautaires locales.

Les succursales partenaires dans les magasins locaux utiliseront le financement pour aider les familles dans le besoin à rendre leur Noël plus magique, du don d’un arbre à l’organisation d’un repas de Noël en magasin et au don de cadeaux aux enfants locaux et aux réseaux caritatifs.

Plus de 8 millions de livres sterling ont été générés depuis le début de son initiative «Give A Little Love» pendant la pandémie de l’année dernière.

Pour plus d’informations sur la façon de faire un don, veuillez visiter www.johnlewis.com/content/give-a-little-love