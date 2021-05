Le Nobelium russe utilise le système de messagerie de l’USAID pour pirater, selon Microsoft

Les pirates informatiques russes soupçonnés d’être à l’origine de l’attaque catastrophique de SolarWinds l’année dernière ont lancé une autre cyberattaque majeure, a prévenu Microsoft jeudi.

Microsoft a dit dans un article de blog que le groupe de piratage, connu sous le nom de Nobelium, avait ciblé plus de 150 organisations dans le monde la semaine dernière, y compris des agences gouvernementales, des groupes de réflexion, des consultants et des organisations non gouvernementales.

Ils ont envoyé des e-mails de phishing – des messages frauduleux conçus pour inciter les gens à transmettre des informations sensibles ou à télécharger des logiciels nuisibles – à plus de 3 000 comptes de messagerie, a déclaré le géant de la technologie.

Au moins 25 % des organisations ciblées sont impliquées dans le développement international, le travail humanitaire et les droits de l’homme, a écrit Tom Burt, vice-président de Microsoft pour la sécurité et la confiance des clients.

« Ces attaques semblent être la continuation des multiples efforts de Nobelium pour cibler les agences gouvernementales impliquées dans la politique étrangère dans le cadre des efforts de collecte de renseignements », a déclaré Burt.

Des organisations d’au moins 24 pays ont été ciblées, a déclaré Microsoft, les États-Unis recevant la plus grande part des attaques.

La brèche a été découverte trois semaines avant que le président Joe Biden ne rencontre le président russe Vladimir Poutine à Genève.

Cela survient également un mois après que le gouvernement américain a déclaré explicitement que le piratage de SolarWinds avait été effectué par le service russe de renseignement étranger (SVR), successeur des opérations d’espionnage à l’étranger du KGB.

Le Kremlin a déclaré vendredi qu’il n’avait aucune information sur la cyberattaque et que Microsoft devait répondre à plus de questions, y compris comment l’attaque est liée à la Russie, a rapporté Reuters. Le Kremlin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.