Le Nobel d’économie décerné pour ses recherches sur les raisons pour lesquelles les pays dotés d’institutions médiocres ne prospèrent pas

Le prix Nobel d’économie a été décerné à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson pour leurs recherches sur les différences de prospérité entre les nations.

Les trois économistes « ont démontré l’importance des institutions sociétales pour la prospérité d’un pays », a déclaré le comité Nobel de l’Académie royale des sciences de Suède.

« Les sociétés où l’État de droit est médiocre et les institutions qui exploitent la population ne génèrent pas de croissance ni de changement positif. Les recherches des lauréats nous aident à comprendre pourquoi », ajoute-t-il.

L’annonce a été faite lundi à Stockholm.

Acemoglu et Johnson travaillent au Massachusetts Institute of Technology et Robinson mène ses recherches à l’Université de Chicago.

Un prix rend hommage au Nobel

L’Académie royale des sciences de Suède a dévoilé lundi le lauréat, clôturant six jours d’annonces de récompenses.

Le prix est officiellement connu sous le nom de Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel. La banque centrale l’a créé en mémoire de Nobel, l’homme d’affaires et chimiste suédois du XIXe siècle qui a inventé la dynamite et créé les cinq prix Nobel.

Les premiers gagnants furent Ragnar Frisch et Jan Tinbergen en 1969.

L’année dernière, la professeure Claudia Goldin de l’Université Harvard a été honorée pour ses recherches qui aident à expliquer pourquoi les femmes du monde entier sont moins susceptibles que les hommes de travailler et pourquoi elles gagnent moins d’argent lorsqu’elles le font. Elle n’était que la troisième femme parmi les 93 lauréats en économie.

Bien que les puristes du prix Nobel soulignent que le prix d’économie n’est techniquement pas un prix Nobel, il est toujours décerné avec les autres le 10 décembre, jour anniversaire de la mort de Nobel en 1896. Les distinctions Nobel ont été annoncées la semaine dernière dans les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie et de la littérature. et la paix.