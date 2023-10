Le Nobel de médecine récompense les scientifiques dont les travaux ont permis la création de vaccins à ARNm contre le Covid

Un duo hongrois et américain a remporté lundi le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses découvertes qui ont permis le développement de vaccins à ARNm contre le Covid-19, qui ont sauvé des millions de vies pendant la pandémie.

Katalin Karikó et Drew Weissman ont fait des « découvertes fondamentales » tout au long du processus de création des vaccins, a déclaré Rickard Sandberg, professeur à l’Institut Karolinska en Suède.

Né en Hongrie, Karikó part travailler aux États-Unis pour poursuivre des études scientifiques dans les années 1980. Mais elle a eu du mal à obtenir des subventions à l’Université de Pennsylvanie et ses financements se sont rapidement taris, a indiqué l’institut.

Là, elle a rencontré Weissman du Massachusetts et a travaillé avec lui sur des vaccins capables de contourner les défenses de l’organisme, tout en provoquant une réponse du système immunitaire qui produirait suffisamment d’anticorps pour combattre la maladie.

Mais leur travail est resté largement inaperçu pendant des décennies.

« Ils s’en fichaient vraiment. Et ce n’est que vers 2008, 2009 que les gens ont commencé à voir le potentiel », a déclaré Weissman à NBC News en 2021.

Interrogé sur un potentiel prix Nobel, Karikó, qui est maintenant professeur à l’Université Sagan en Hongrie et professeur adjoint à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à NBC News en 2021 : « Je me suis toujours concentré sur le travail et c’est ce qui m’excite. »

Les deux scientifiques ont été « débordés », a déclaré Thomas Perlmann, secrétaire de l’Assemblée Nobel, lorsqu’il les a contactés à propos de la nouvelle avant l’annonce.

Ce prix compte parmi les plus prestigieux du monde scientifique et est sélectionné par l’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska de Suède.

Il est également accompagné d’un prix de 11 millions de couronnes suédoises (environ 1 million de dollars).