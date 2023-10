Le Nobel de la paix 2023 décerné à Narges Mohammadi, militant iranien des droits de l’homme

Parmi les précédents lauréats du prix Nobel de la paix figurent l’Union européenne pour « la promotion de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l’homme en Europe », l’ancien président américain Barack Obama, « pour ses efforts extraordinaires visant à renforcer la diplomatie internationale », ainsi que Nelson Mandela et Frederik. Willem de Klerk « pour leur travail visant à mettre fin pacifiquement au régime de l’apartheid et à jeter les bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique ».

Les prix Nobel ont vu le jour en 1895, lorsque l’inventeur, entrepreneur et homme d’affaires Alfred Nobel a posé les bases de ces récompenses dans son testament. Les premiers prix Nobel ont été décernés en 1901. Ils récompensent des réalisations dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et du travail en faveur de la paix.