Le NMDOT va enquêter sur l’intersection « effrayante » de Rio Rancho ; hommage à Smokey

26 août – Bon lundi.

Commençons par rappeler que le comté de Bernalillo lance son nouveau système automatisé de contrôle de la vitesse.

Le comté a installé 10 radars, tous dans la région de Coors, et commencera avec une période d’avertissement de 30 jours. Pendant cette période, les conducteurs recevront des avis sans amende ni date d’échéance. Les conducteurs en excès de vitesse commenceront à recevoir des contraventions le 25 septembre, a écrit ma collègue Cathy Cook la semaine dernière.

INTERSECTION DE RIO RANCHO : Le 15 août, deux personnes sont mortes dans un accident mortel sur l’US Highway 550 et Northwest Loop à Rio Rancho.

« C’est effrayant à cette intersection », a déclaré un utilisateur de Facebook.

Nancy Perea, ingénieure de la circulation du district 3 du département des transports du Nouveau-Mexique, a déclaré dans un e-mail que le NMDOT avait reçu des commentaires sur l’US 550 et la Northwest Loop et examinerait de plus près l’intersection.

Lors de l’évaluation, Perea a déclaré que le NMDOT prendrait en compte des éléments tels que le volume du trafic, la vitesse et les schémas d’accidents.

« Le NMDOT s’efforce de gérer les attentes des automobilistes et de relever les défis posés par les différents comportements des conducteurs », a déclaré Perea. « Nous apprécions que cette question soit portée à notre attention. »

TRAVAUX MÉDIAN : La semaine dernière, après être sorti de l’Interstate 40 à Tramway, j’ai tourné à droite au feu pour aller chez Smith’s et j’ai vu les voies en direction nord et sud sur Tramway et Central fermées, y compris celle qu’il fallait utiliser pour tourner dans le parking.

Selon la Ville, les fermetures sont en vigueur depuis le 19 août, ce qui permettrait d’élargir le terre-plein central. Les travaux devraient être terminés jeudi.

PONT US 60 : David Policansky a demandé où en était le projet de remplacement du pont sur l’US 60 près d’Abo Pass dans le comté de Socorro entre les bornes kilométriques 186 et 187.

Jim Murray, porte-parole du District 5 du Département des transports du Nouveau-Mexique, a déclaré que les travaux devraient reprendre au début du mois après avoir été retardés en raison d’un problème d’eau souterraine. M. Murray a déclaré que le projet était achevé à environ 90 % et qu’il devrait être terminé cette semaine.

SUBVENTIONS POUR LES LOISIRS DE PLEIN AIR : La Division des loisirs de plein air du Nouveau-Mexique a récemment annoncé les bénéficiaires de la subvention Trails+ pour l’exercice 2023-24. Le programme de subventions soutient les projets qui améliorent les possibilités de loisirs de plein air des communautés.

Les récompenses ont totalisé environ 3,2 millions de dollars pour 17 lauréats.

BON RETARD, SMOKEY : C’est le dernier lundi d’août, et je serais négligent si je ne rendais pas hommage à une icône américaine enterrée près d’une autoroute américaine.

La légende de Smokey Bear a commencé le 9 août 1944, lorsque le Service des forêts du ministère de l’Agriculture des États-Unis et le Conseil de la publicité en ont fait leur symbole pour la prévention des incendies de forêt. Mais c’est l’introduction d’un véritable ours, six ans plus tard, qui a fait de Smokey une légende.

En 1950, selon le Service des forêts des États-Unis, un incendie de forêt au Nouveau-Mexique a rendu orphelin un ourson noir. Un pompier l’a ramené chez lui et lui a prodigué des soins médicaux. Plus tard, il a proposé l’ourson au Service des forêts à condition que l’ours soit consacré à la conservation. Le Service des forêts a accepté l’ourson et la condition.

Smokey (ou « Hot Foot Teddy ») est devenu si aimé qu’il s’est vu attribuer son propre code postal, 20252.

Il vivra le reste de ses jours au zoo national du Smithsonian avant d’être enterré au parc national de Smokey Bear à Capitan.

Le numéro du 18 novembre 1976 de l’Albuquerque Tribune rapportait que plus de 300 personnes, dont la moitié étaient des enfants, avaient assisté à ses funérailles.

Lors de votre prochain trajet sur l’US 380, visitez Smokey.

Gregory RC Hasman couvre les affaires criminelles et l’actualité pour l’Albuquerque Journal. Vous pouvez le contacter à ghasman@abqjournal.com ou au 505-823-3820.