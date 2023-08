Le NLRB déclare que les entreprises qui luttent contre les syndicats doivent reconnaître les syndicats brisés

La poussée syndicale des années 2020 prend de l’ampleur, cette fois de la part du Conseil national des relations de travail. De nouvelles directives du NLRB stipulent que si une entreprise choisit de démanteler un syndicat, elle sera contrainte par le conseil d’administration de reconnaître le syndicat.

Cette entreprise géante possède presque toutes les applications de rencontres

Le NLRB a annoncé le nouveau cadre dans le cadre d’une décision dans l’affaire entre Teamsters et Cemex Construction Materials Pacific LLC dans laquelle cette dernière aurait commis 20 actes antisyndicaux. Les nouvelles directives stipulent qu’une entreprise doit soit reconnaître et négocier avec les employés syndiqués, soit déposer une requête auprès du NLRB pour organiser des élections syndicales. Si l’entreprise choisit de tenir des élections et, entre-temps, s’engage dans illégal lutte antisyndicale activité le NLRB forcera l’entreprise à reconnaître le syndicat.

« La décision d’aujourd’hui, ainsi que la règle finale sur la représentation récemment publiée par le Conseil, renforceront la capacité du Conseil à fournir aux travailleurs de tout le pays un processus opportun et équitable pour rechercher une représentation syndicale », a déclaré la présidente Lauren McFerran dans un communiqué. communiqué de presse du NLRB.

Ce cadre est une autre victoire pour la syndicalisation des employés à travers le pays. Hier, le NLRB a également publié une règle interdisant aux syndicats de se syndiquer. les élections doivent avoir lieu le plus tôt possible. Cette règle vise à réduire le délai entre la pétition et l’élection, en éliminant le délai d’attente auparavant obligatoire de 20 jours ouvrables avant la tenue d’une élection pour certifier un syndicat.

Les syndicats ont été au centre des préoccupations au cours des dernières années, surtout maintenant, alors que les syndicats WGA et SAG-AFTRA… qui représentent respectivement les écrivains et les acteurs d’Hollywood—ont été en grève exiger des résidus plus élevés et des protections contre l’intelligence artificielle. Le Le NLRB a également déjà jeté son dévolu sur l’industrie technologique. Une décision récente du Conseil a demandé à Apple de laisser ses employés tranquilles après que l’entreprise technologique aurait interrogé des employés dans son magasin du World Trade Center.