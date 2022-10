Le NLRB affirme que le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a violé la législation du travail

Amazone Le PDG Andy Jassy a violé les lois fédérales du travail lorsqu’il a fait remarquer lors d’entretiens récents que les employés pourraient être affectés négativement par les syndicats, a déclaré une agence fédérale du travail.

Dans une plainte mercredi soir, le National Labor Relations Board a souligné les commentaires faits par Jassy dans une interview d’avril avec Andrew Ross Sorkin de CNBC sur “Squawk Box” et une interview de juin au Bloomberg Tech Summit.

Jassy a déclaré à CNBC que si les employés devaient voter dans un syndicat, ils pourraient être moins autonomes sur le lieu de travail et les choses deviendraient “beaucoup plus lentes” et “plus bureaucratiques”.

“Je pense aussi que les gens feraient mieux d’avoir des liens directs avec leurs managers”, a déclaré Jassy. “Vous savez, vous pensez au travail différemment. Vous avez des relations qui sont différentes.”

Il a fait écho à ces commentaires dans l’interview de Bloombergaffirmant que les travailleurs seraient “mieux sans syndicat”.

Les commentaires de Jassy l’ont amené à “interférer, restreindre et contraindre les employés à exercer les droits garantis” dans la loi nationale sur les relations de travail, a déclaré Ronald Hooks, directeur régional du bureau de Seattle du NLRB, dans la plainte.

Amazon doit répondre à la plainte du NLRB d’ici le 8 novembre, et le bureau a prévu une audience pour le 7 février. La plainte demande également qu’Amazon envoie par courrier et par e-mail aux travailleurs un avis les informant de leurs droits du travail.

Le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a déclaré à CNBC dans un communiqué: “Ces allégations sont totalement sans fondement, et les commentaires en question sont clairement protégés par le langage exprès de la loi nationale sur les relations de travail et des décennies de précédent du NLRB. Les commentaires expliquent légalement les vues d’Amazon sur la syndicalisation et la façon dont cela pourrait affecter la capacité de nos employés à traiter directement avec leurs managers, et ils ont commencé par une reconnaissance claire du droit de nos employés à s’organiser et n’ont en aucun cas contenu des menaces de représailles.”

La plainte intervient alors qu’Amazon continue de faire face à une augmentation de l’activité d’organisation de son personnel d’entrepôt et de livraison. La semaine dernière, les travailleurs d’Amazon dans un centre de distribution près d’Albany ont rejeté la syndicalisation.

L’Amazon Labour Union, qui a déposé une plainte pour pratique de travail déloyale auprès du NLRB suite aux commentaires de Jassy, ​​s’est opposée mardi aux résultats des élections à Albany, affirmant que la conduite d’Amazon “a détruit toute possibilité pour la région de mener des élections libres et équitables”. et les efforts syndicaux refroidis.

L’ALU a remporté une victoire historique en avril lorsque les travailleurs d’un entrepôt de Staten Island ont voté pour adhérer au syndicat. Depuis lors, le groupe de base a perdu deux élections syndicales et un effort naissant pour organiser un entrepôt californien a calé.

