Le nivellement vers le haut nécessite des milliers de milliards et non des milliards, préviennent les économistes

La politique phare du gouvernement britannique de nivellement par le haut risque d’être bien en deçà de ce qui est requis, ont averti les économistes.

La réprimande intervient après que le Premier ministre Boris Johnson a lancé sa politique clé avec un discours jeudi, avant un plan politique détaillé attendu à l’automne.

Jusqu’à présent, les chiffres et le calendrier attachés à l’effort sont éclipsés par le véritable financement et la vision à long terme nécessaires pour obtenir des résultats significatifs, ont déclaré des économistes et des experts politiques. L’indépendant.

« C’est une question de décennies et de milliards, pas d’années et de milliards », a déclaré Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, un groupe de réflexion. M. Bell a déclaré que l’exemple de l’Allemagne, que M. Johnson a noté dans son discours, a souligné les insuffisances de l’effort britannique jusqu’à présent.

« L’Allemagne a réussi à se stabiliser là où nous ne l’avons pas fait », a déclaré M. Johnson.

Après la chute du mur de Berlin, l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, a investi plus de deux mille milliards d’euros pour tenter de rendre l’ancien Est communiste aussi prospère que l’Ouest du pays. Malgré le vaste effort, il existe encore d’importantes inégalités régionales dans le pays.

Chaque région de l’Est est à la traîne, même la région la moins productive de l’Ouest, selon l’Allemagne ministère pour l’économie, qui fait un examen annuel de l’impact de l’unification. En 2018, le chômage était encore plus de deux points de pourcentage plus élevé en Allemagne de l’Est, à 6,9%, qu’à l’ouest, à 4,8%.

L’effort de mise à niveau de la Grande-Bretagne risque également de devenir la proie d’une approche politique plutôt qu’économique, ont averti les experts. Offrir aux conseils locaux des circonscriptions marginales la possibilité de soumissionner pour quelques millions de livres chacun, comme le programme gouvernemental Freeports et Town Deals, aurait peu ou pas d’impact significatif sur l’amélioration de la productivité dans les régions les plus pauvres, ont-ils déclaré.

« Il faut regarder où ce gouvernement a été élu : les gains dans les Midlands et le nord étaient en dehors des principales villes », a déclaré Andrew Carter, directeur général du Center for Cities, un groupe de réflexion. Jusqu’à présent, c’est là que l’argent a été ciblé, dans les villes plutôt que dans les villes, a-t-il déclaré.

« La politique de ceci vous emmène dans une direction. La réalité t’emmène dans un autre, dans les grandes agglomérations [such as Manchester and Birmingham], » il a dit.

Au lieu de projets d’infrastructure qui pourraient seulement délocaliser plutôt que créer des emplois à haute valeur ajoutée, le gouvernement ferait mieux de réparer le secteur de l’éducation des adultes, a déclaré Ian Mulhern, directeur exécutif de la politique britannique et économiste en chef au Tony Blair Institute.

Il a ajouté que les chiffres du gouvernement étaient bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour que sa main-d’œuvre soit bien adaptée aux besoins d’une économie moderne et hautement productive.

« Cela ne semble pas suffisant pour remettre quelques millions dans le pot », a déclaré M. Mulhern. « Cela ne nous ramène même pas là où nous étions il y a 10 ans. »

Depuis les années 2000, il y a eu des coupes sombres dans les dépenses d’éducation des adultes. Les dépenses sont maintenant près des deux tiers inférieures en termes réels à celles de 2003-4 et environ 50 % inférieures à celles de 2009-10 selon les chiffres de 2020 de l’Institute for Fiscal Studies. rapport annuel sur le financement de l’éducation.

D’autres pays, comme la Suisse, qui obtiennent de bons résultats sur des scores de bien-être économique relatif, le font en raison d’une décentralisation extrême, permettant à leurs cantons une autonomie significative, a déclaré Matthew Whittaker, directeur général de Pro Bono Economics. Cela a un impact profond sur les relations entre les entreprises et les communautés locales, a déclaré M. Whittaker.

« Les entreprises en Suisse considéreraient comme leur devoir civique d’investir dans les compétences locales. Quelque chose que nous ne faisons pas tellement au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Un effort beaucoup plus important pour donner la prise de décision sur des sommes importantes était nécessaire pour permettre aux villes et aux régions de résoudre leurs problèmes économiques particuliers avec des solutions sur mesure, a déclaré Whittaker. Birmingham a des taux d’emploi relativement faibles, tandis que Manchester a un écart important entre la richesse relative et les habitants de Bristol sont exclus du marché du logement.

« Nous voulons tous un nouveau pont où cela vous aide à traverser une rivière », a déclaré M. Whittaker. Mais adopter une approche à l’emporte-pièce avec une focalisation étroite par le gouvernement central « manque une astuce », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré qu’il éviterait un « modèle unique pour tous », mais n’a pas expliqué comment cela serait réalisé. Au lieu de cela, il a déclaré qu’il souhaitait que d’autres proposent au gouvernement un plan d’engagement local pour effectuer un travail de nivellement, en admettant que le gouvernement central avait « écrasé » le gouvernement local dans le passé parce que « les gouvernements socialistes municipaux mettaient les villes en faillite ».

En fin de compte, trois choses doivent changer d’ici l’automne si le nivellement vers le haut doit être pris plus au sérieux, et représentent plus que de la rhétorique, pensent les économistes.

« Le montant des liquidités, la longévité de l’engagement et la flexibilité donnée au gouvernement local », a déclaré M. Carter.