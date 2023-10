Le niveau sans publicité Discovery+ annonce la première augmentation de prix

La saison effrayante est arrivée et ddécouverte+ sait que vous souhaiterez améliorer votre frénésie de films d’horreur avec vrai crime et la chasse aux fantômes télé réalité. Le service de streaming adjacent à Warner Bros. a beaucoup à offrir dans ce département, mais il vous en coûtera désormais quelques dollars de plus pour obtenir votre solution.

Johnny Knoxville aimait les objets de collection | Premiers Fandoms

Selon un communiqué de presse, à compter d’aujourd’hui, le 3 octobre, le niveau Discovery+ sans publicité aux États-Unis est passé de 6,99 $ à 8,99 $ par mois, plus taxes. Au Canada, cela passera de 6,99 $ à 8,99 $ CAD. Si les publicités ne vous dérangent pas, votre abonnement « ad-lite » aux États-Unis reste stable à 4,99 $ par mois (au Canada, il va jusqu’à 5,99 $ CAD). Si vous êtes déjà abonné, vous verrez l’augmentation lors de votre prochain cycle de facturation.

« C’est la première fois que Discovery+ augmente le prix d’un abonnement mensuel sur ces marchés depuis son lancement en janvier 2021 », souligne le communiqué. Il est toujours moins cher d’obtenir un abonnement autonome à Discovery+, mais le prix s’est rapproché beaucoup plus d’un abonnement Max (9,99 $ par mois avec publicités ; 15,99 $ – 19,99 $ sans). Débourser pour Max vous donnera accès à la plupart des programmes découverte+ ainsi que des séries et des films HBO, Max Originals, Adult Swim, Cartoon Network, HGTV, TCM, Food Network, et plus encore.