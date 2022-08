Le niveau financé par la publicité de Netflix ne permettra pas aux utilisateurs de télécharger des émissions, selon le rapport

Selon un rapport mercredi de Bloomberg.

La nouveau niveau financé par la publicitéqui devrait sortir début 2023, ne permettra pas aux clients de télécharger des émissions de télévision et des films sur leurs appareils à moins qu’ils ne paient un abonnement plus cher.

La suppression de la fonction de téléchargement de ce qui deviendra probablement de Netflix Le plan le moins cher a été découvert par un développeur, Steve Moser, qui s’est penché sur les iPhone code, selon Bloomberg. Moser a également constaté que vous ne pourrez pas ignorer les publicités ou utiliser les commandes de lecture pendant la diffusion des publicités, indique le rapport.

Les services de streaming rivaux Hulu et Disney Plus ont également a récemment annoncé de nouveaux niveaux financés par la publicité dans le cadre de leurs offres : la version sans publicité de Hulu passera de 7 $ à 8 $ par mois à partir du 10 octobre et la version sans publicité de Disney Plus passera de 8 $ à 11 $ par mois le 8 décembre. L’option premium, qui vous permet d’avoir quatre flux à la fois, est de 20 $ par mois.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.