Le niveau du Rhin allemand baisse, mettant l’économie en danger

Une photo prise le 18 juillet 2022 montre une flaque d’eau au milieu du lit presque asséché du Rhin à Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, alors que de nombreuses régions d’Europe subissent une vague de chaleur. Ina Fasbender | AFP | Getty Images

Les niveaux d’eau d’une voie navigable cruciale au cœur de l’économie européenne baissent dangereusement dans la chaleur accablante que connaît la région, ce qui pose un risque important pour l’économie allemande et perturbe davantage les chaînes d’approvisionnement qui sont déjà sous pression. “Au milieu d’une longue période de temps sec, les niveaux d’eau du Rhin sont tombés bien en dessous de la moyenne cet été”, a déclaré Salomon Fiedler, économiste à la Berenberg Bank, dans une note mercredi dans laquelle il a averti que l’économie allemande “s’échouait”. .” “Le Rhin est une voie navigable intérieure cruciale, sur laquelle les marchandises sont expédiées vers et depuis les centres industriels du sud et de l’ouest de l’Allemagne”, a-t-il déclaré, ajoutant que “les faibles niveaux d’eau signifient que les barges fluviales devront voyager avec un fret réduit pour limiter leur brouillon ou même cesser complètement ses activités. » En conséquence, la quantité de marchandises expédiées diminuera tandis que les taux de fret augmenteront, a-t-il déclaré, ajoutant que “l’expérience des périodes d’étiage passées suggère qu’il est très difficile à court terme de passer du transport fluvial au transport routier ou ferroviaire”. .” En outre, les faibles niveaux d’eau peuvent également affecter la production dans les centrales industrielles et électriques qui dépendent de l’eau des rivières pour le refroidissement, a-t-il noté. Le Rhin est l’une des routes maritimes les plus importantes du continent européen et est certainement la voie navigable la plus importante d’Allemagne, avec environ 80 % du transport fluvial de marchandises dépendant de ce fleuve unique qui traverse de grandes villes et des ports comme Cologne, Düsseldorf, Rotterdam et Bâle. .

Faibles niveaux d’eau sur le Rhin à Düsseldorf, Allemagne, le 17 juillet 2022. Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

Il est particulièrement important pour le transport de produits agricoles, de matières premières telles que le charbon et le pétrole, et pour la production de produits chimiques. Au cours des années précédentes, le secteur manufacturier allemand a été soumis à une pression extrême lorsque les niveaux d’eau du fleuve ont baissé. Une jauge particulière des niveaux d’eau de la rivière à une station de mesure à Kaub vient de tomber en dessous d’un repère officiellement défini pour la navigation, a noté Fiedler. “La station de mesure de Kaub se trouve à un goulot d’étranglement crucial où le chenal est particulièrement peu profond. Dimanche, le niveau d’eau à la jauge de Kaub est tombé en dessous du” niveau d’eau équivalent “de 78 cm, une référence officiellement définie pour la navigation, et selon le Federal Le plus récent de l’Institut d’hydrologie prévisions sur six semainesles niveaux d’eau devraient encore baisser dans les semaines à venir et rester en dessous de ce niveau de référence dans un avenir prévisible”, a-t-il déclaré. Les niveaux d’eau à Kaub – considérés comme un point d’étranglement clé pour le fret par voie d’eau – ont chuté tout au long de la semaine et se sont établis à 71 cm mercredi, Les données de L’administration fédérale allemande des voies navigables et de la navigation a montré. Un niveau d’eau normal serait d’environ 200 cm.

Récession induite par le Rhin ?

Les faibles niveaux d’eau sur le Rhin surviennent à un moment très difficile pour l’économie allemande, les analystes craignant qu’elle ne glisse vers une récession alors qu’elle fait face à un environnement à forte inflation et à faible croissance, aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et aux pressions provoquées par la guerre en Ukraine , notamment sur le plan énergétique. Au premier trimestre 2022, l’économie n’a augmenté que de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, ce qui signifie qu’il a évité de justesse une récession technique compte tenu d’une contraction au trimestre précédent, tandis que le taux d’inflation était de 7,6% en juinpesant sur la demande intérieure. Un indice flash des directeurs d’achats pour juin a également montré une humeur sombre pour le secteur manufacturier allemand et plus de malheurs économiques à l’horizon. L’expérience des faibles niveaux d’eau nous a appris quel impact négatif supplémentaire ceux-ci peuvent également avoir sur l’économie ; 2018 a été l’année sèche la plus récente pour le Rhin, avec des niveaux d’eau réduits à seulement 30 cm par endroits, le rendant non navigable pour les plus grandes barges de fret. Cela a incité de nombreux producteurs à recourir à d’autres moyens de transport ou à utiliser des barges plus petites ou partiellement chargées, ce qui a fait grimper les coûts de fret pour les producteurs. Certains fabricants ont même été contraints d’arrêter la production, augmentant les coûts et perturbant les chaînes d’approvisionnement.

Une vue aérienne montre du charbon dans un terminal de vrac sec du port allemand de Rheinberg-Orsoy le long de la route maritime européenne du Rhin à Rheinberg près de Duisburg, en Allemagne, le 6 avril 2022. Stéphane Nitschke | Reuter

L’analyse a été faite par le Institut de Kiel pour mesurer l’impact économique des faibles niveaux d’eau, les recherches montrant qu’au cours d’un mois au cours duquel les niveaux d’eau sont inférieurs au seuil de 78 cm chaque jour, la production industrielle allemande est inférieure d’environ 1 % à celle d’un mois sans jours de basses eaux. Dans son analyse de 2020, l’institut a déclaré que “les faibles niveaux d’eau entraînent des perturbations des transports qui entraînent une diminution significative et économiquement significative de l’activité économique”, mais on craint que l’impact économique ne soit pire cette fois, les chaînes d’approvisionnement étant déjà perturbées à la suite du Covid. -19, la guerre en Ukraine menaçant déjà les approvisionnements énergétiques de l’Allemagne et l’utilisation accrue de barges plus grandes (avec des tirants d’eau plus importants) sur le fleuve. “D’une part, l’Allemagne glisse très probablement déjà dans une récession. Cela suggérerait que la production industrielle et le besoin de transport maritime seraient de toute façon plus faibles, ce qui réduirait la piqûre des faibles niveaux d’eau”, a déclaré Fiedler, mais il existe des différences notables à précédentes crises hydriques. “Les chaînes d’approvisionnement étaient déjà fortement sollicitées et les stocks épuisés après deux ans de perturbations liées à la pandémie. La capacité des entreprises à absorber les retards de transport est probablement plus limitée que la normale”, a-t-il noté. Les retombées de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie ont aggravé les problèmes d’approvisionnement mondiaux, en particulier sur les marchés des matières premières. Étant donné qu’environ un tiers du transport intérieur allemand de charbon, de pétrole brut et de gaz naturel emprunte les rivières et les canaux, ses voies navigables sont cruciales alors que l’Allemagne s’efforce de remplacer le gazoduc russe par du charbon pour produire de l’énergie, a déclaré Fiedler.

Un navire à passagers passant à proximité de rochers exposés lorsque les niveaux d’eau du Rhin ont chuté en 2018. alliance photo | alliance photo | Getty Images