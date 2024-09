Le niveau du fleuve Mississippi est à nouveau bas. C’est un problème pour les agriculteurs qui transportent des haricots et des céréales

SAINT-LOUIS — Le niveau d’eau du fleuve Mississippi est inhabituellement bas pour la troisième année consécutiveobligeant les compagnies de barges à limiter la quantité de marchandises qu’elles peuvent transporter et réduisant ainsi les profits des exploitations agricoles.

Il y a seulement deux mois, une grande partie du fleuve Mississippi était au-dessus du niveau de crue au nord de Saint-Louis. Depuis lors, le niveau du fleuve n’a cessé de baisser. La zone au sud de Saint-Louis a été particulièrement touchée, reflétant les inquiétudes liées au faible niveau d’eau qui ont commencé à la même période de l’année en 2022 et 2023.

En raison de cette crise, les compagnies de transport par barges sont contraintes de limiter la quantité de soja, de céréales et d’autres marchandises qu’elles transportent pour éviter que les barges ne restent coincées. Cela signifie moins de profits pour les agriculteurs.

Environ 60 % des exportations de céréales américaines sont transportées par barge en descendant le Mississippi à la Nouvelle-Orléans, où le maïs, le soja et le blé sont stockés et finalement transférés pour être expédiés vers d’autres pays. C’est un moyen efficace de transporter les récoltes : un groupe typique de 15 barges attachées ensemble transporte autant de marchandises qu’environ 1 000 camions.

Les cargaisons étant limitées, le dernier rapport sur le transport des céréales du ministère américain de l’Agriculture a montré que pour la semaine se terminant le 31 août, 480 750 tonnes de céréales ont été transportées sur des barges, soit une baisse de 17 % par rapport à la semaine précédente.

Dans le même temps, les coûts ont fortement augmenté. Les tarifs de fret au départ de St. Louis étaient de 8 % plus élevés que la même période l’année dernière et de 57 % plus élevés que la moyenne sur trois ans. Les tarifs de fret au départ de Memphis étaient de 10 % plus élevés que l’année dernière et de 63 % plus élevés que la moyenne sur trois ans.

Les consommateurs ne ressentiront pas nécessairement beaucoup d’impact, mais les agriculteurs, si, a déclaré Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition, basée dans l’Iowa.

« Lorsqu’il y a une augmentation des coûts de transport dans n’importe quel secteur, la question est : « Est-ce que je répercute ces coûts sur le client sous la forme d’un prix plus élevé ? » », a déclaré Steenhoek.

Mais les agriculteurs n’ont généralement pas cette possibilité, car leur produit transporté par barge est vendu à l’étranger. Si les prix du soja américain augmentent, l’acheteur étranger peut acheter dans un autre pays, a déclaré Steenhoek.

C’était juste en juillet lorsque le fleuve Mississippi a atteint des niveaux de crue majeurs dans des endroits comme l’Iowa, l’Illinois et le Wisconsin, obligeant certaines personnes à se déplacer en bateau.

L’eau qui s’écoulait du cours supérieur du Mississippi a été compensée par la sécheresse dans les États situés le long de la rivière Ohio, qui se jette dans le Mississippi à Cairo, dans l’Illinois. Dans des endroits comme l’Ohio et la Virginie-Occidentale, les précipitations ont été minimes tout au long de l’été, et se sont aggravées en août.

« Cette sécheresse s’aggrave », a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse Michael Clay, chef de la branche hydraulique et hydrologie du bureau du Corps des ingénieurs de Memphis, dans le Tennessee. En conséquence, le niveau du Mississippi au sud du Caire est à peine plus élevé que les niveaux record atteints à plusieurs endroits l’année dernière – et il continue de baisser.

Donny Davidson Jr., ingénieur adjoint du district de Memphis du Corps, a déclaré que les opérations de dragage sont fréquemment déplacées à mesure que des points inquiétants apparaissent.

« Au cours des dernières années, nous avons vraiment appris à anticiper l’avenir et à appliquer ces ressources de manière très stratégique », a déclaré Davidson.

Clay a dit L’ouragan Francine devrait apporter plusieurs centimètres de pluie sur une grande partie du cours inférieur du Mississippi, y compris jusqu’à 4 pouces de pluie à Memphis dans les prochains jours.