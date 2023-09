Le niveau du fleuve Mackenzie est beaucoup plus bas que la normale. Ceux qui s’en remettent se demandent si c’est une anomalie

Joe Lacorne regarde vers le fleuve Mackenzie, un spectacle familier depuis de nombreuses décennies. Mais la rivière n’a pas l’air normale.

« Le niveau de l’eau est vraiment bas cette année », a-t-il déclaré. « Il est difficile de se déplacer, même avec des bateaux. »

Lacorne, qui vit dans le petit hameau de Fort Providence, dans les Territoires du Nord-Ouest, depuis environ 60 ans, a déclaré qu’il surveillait la rivière pour sa communauté.

« Le printemps, [it’s] C’est toujours comme une grosse fonte des neiges et c’est à ce moment-là que l’eau monte en hauteur », a-t-il déclaré.

« Mais pendant l’été, nous avons perdu de l’eau, très rapidement. L’eau a disparu. »

Des niveaux historiquement bas

Le Mackenzie, l’un des plus longs fleuves du Canada, coule du Grand lac des Esclaves jusqu’aux Territoires du Nord-Ouest avant de se jeter dans l’océan Arctique.

Elle est utilisée comme autoroute pour transporter des marchandises vers les communautés éloignées le long de la rivière et dans la région désignée des Inuvialuit, dans l’Extrême-Arctique.

Mais au début de cette saison, les responsables territoriaux savaient que les choses ne se passeraient pas comme d’habitude.

« Ce que nous constatons depuis le printemps, c’est que les niveaux d’eau sont beaucoup plus bas qu’ils ne l’ont été historiquement », a déclaré Tracy St. Denis, sous-ministre adjointe des programmes et services du ministère des Infrastructures territoriales.

« La chaleur supplémentaire et le manque de précipitations ne nous ont évidemment pas aidé », a-t-elle déclaré.

À partir de mai, les températures dans les Territoires du Nord-Ouest ont commencé à dépasser largement la normale et sont restées élevées tout au long de l’été, y compris un nouveau record de 38 °C établi à Norman Wells, non loin du cercle polaire arctique.

« N’étant pas un scientifique, il n’est pas surprenant pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest — ni même pour les gens de partout au Canada — que le Canada constate, d’un océan à l’autre, les impacts du changement climatique. »

Remorqueur coincé

Un remorqueur exploité par Marine Transportation Services, à gauche, s’est échoué dans le fleuve Mackenzie, près de Fort Providence, plus tôt ce mois-ci. Avec l’aide d’autres bateaux, il a finalement été libéré le 14 septembre. (Julia Wong/CBC)

Un remorqueur du Service de transport maritime, exploité par le territoire, s’est échoué en raison du faible niveau d’eau plus tôt ce mois-ci près de Fort Providence, situé le long du Mackenzie, à environ 315 kilomètres au sud-ouest de Yellowknife.

Le bateau était censé aider à transporter des marchandises sur le fleuve, mais ce voyage a été annulé, a déclaré Saint-Denis.

La Garde côtière a été alertée de la situation le 8 septembre et a envoyé un navire pour porter assistance. Mais il a également « subi un échouement » en raison de « la nature difficile du lieu d’échouage et des conditions de la rivière », selon Sam Di Lorenzo, porte-parole de Pêches et Océans Canada.

Le navire de la Garde côtière a pu se libérer. Le remorqueur a été libéré après plusieurs jours, avec l’aide d’un autre bateau.

Au début de la saison, le ministère a pris des mesures pour s’assurer que les marchandises pouvaient toujours atteindre les communautés du Nord, comme le transport par camion des marchandises hors du territoire puis vers le nord sur la route Dempster, une route non pavée, et l’expédition des marchandises depuis la côte ouest vers le nord et autour de l’Alaska. connue sous le nom de méthode « par-dessus ».

Tracy St. Denis montre une carte des Territoires du Nord-Ouest. Son ministère examinera ce qui s’est passé cet été pour s’assurer qu’il sera prêt l’année prochaine. (Samuel Martin/CBC)

Les coûts associés aux itinéraires alternatifs pour les marchandises ne sont pas répercutés sur les clients, a déclaré St. Denis, ajoutant qu’il est prématuré de dire si cela pourrait changer dans un avenir proche.

Entre-temps, le ministère prendra le temps cet hiver d’évaluer la situation et de s’assurer de ne pas être pris au dépourvu si la situation se reproduisait l’année prochaine.

« Je pense que le message à transmettre est que l’environnement opérationnel a changé et continuera de changer et que la communication avec nos clients sera essentielle », a-t-elle déclaré.

« La rivière était mon terrain de jeu »

La rivière occupe une place particulière dans le cœur de Michael McLeod, député libéral des Territoires du Nord-Ouest né à Fort Providence.

Michael McLeod, le seul député des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré qu’il y avait eu très peu de ruissellement au printemps. (Samuel Martin/CBC)

« Le fleuve Mackenzie était mon terrain de jeu et les niveaux d’eau sont donc quelque chose que nous connaissons bien », a-t-il déclaré.

Il garde un œil sur le déroulement de cette année.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de ruissellement cette année. Ensuite, la neige a fondu et a disparu dans le sol – elle a été absorbée par le sol, donc il y en a très peu qui sont allées dans les lacs, les ruisseaux, les ruisseaux qui alimentent le fleuve Mackenzie. , » il a dit.

« Et au cours de l’été, nous n’avons pas eu beaucoup de pluie. »

Communautés éloignées concernées

Le maire de Norman Wells, Frank Pope, a déclaré que la communauté d’environ 750 habitants recevait des marchandises, comme des produits d’épicerie, des fournitures et des matériaux de construction, via le Mackenzie entre la fin juin et la fin septembre.

Frank Pope est le maire de Norman Wells, un hameau situé le long du fleuve Mackenzie. La communauté d’environ 750 habitants reçoit des marchandises comme des produits d’épicerie, des fournitures et des matériaux de construction via le fleuve Mackenzie. (Google Rencontre)

« Au nord de nous, entre Norman Wells et Fort Good Hope, nous avons quelques rapides », a-t-il déclaré. « Nous savons qu’en fin de saison, ces rapides sont infranchissables pour les plus gros bateaux. Et cette année, ces rapides étaient infranchissables au milieu de l’été, soit environ un mois et demi plus tôt que d’habitude.

« C’est juste une année très, très inhabituelle. »

Pope s’est dit préoccupé par l’année prochaine, se demandant si les niveaux d’eau reviendront à la normale ou si cette année est un signe avant-coureur de ce que l’avenir pourrait nous réserver.

Si les barges ne peuvent pas passer, le hameau doit recourir aux marchandises par avion. Et cela coûte cher.

« Tout [that] venir ici nous coûte beaucoup d’argent et beaucoup de gens ici ont des revenus fixes. Nous avons ici une population âgée assez importante qui vit de pensions », a déclaré Pope.