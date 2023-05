Le niveau des effectifs est le dernier péril auquel est confrontée la centrale nucléaire ukrainienne

KYIV, Ukraine (AP) – La Russie prévoit de déplacer environ 2 700 employés ukrainiens de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré mercredi la société ukrainienne d’énergie atomique, mettant en garde contre un potentiel « manque catastrophique de personnel qualifié » à l’installation de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine occupée par la Russie.

Les travailleurs qui ont signé des contrats de travail avec l’agence nucléaire russe Rosatom après la prise de l’usine de Zaporizhzhia par Moscou au début de la guerre devraient être emmenés en Russie avec leurs familles, a déclaré Energoatom dans un article de Telegram.

Energoatom n’a pas précisé si les employés seraient expulsés de force de l’usine et il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat les affirmations d’Energoatom concernant le plan de Moscou.

La suppression du personnel « aggraverait le problème déjà extrêmement urgent » de la pénurie de personnel, a déclaré Energoatom.

Le gouverneur de la région installé à Moscou a ordonné l’évacuation des civils de la région samedi dernier, y compris de la ville voisine d’Enerhodar où vivent la plupart des ouvriers de l’usine. La portée complète de l’ordre d’évacuation n’était pas claire.

Les combats près de la centrale ont alimenté les craintes d’un incident catastrophique potentiel comme celui de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine, où un réacteur a explosé en 1986 et craché des radiations mortelles, contaminant une vaste zone dans le pire accident nucléaire au monde.

Zaporizhzhia est l’une des 10 plus grandes centrales nucléaires au monde. Alors que ses six réacteurs sont à l’arrêt depuis des mois, il a encore besoin d’électricité et de personnel qualifié pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement cruciaux et d’autres dispositifs de sécurité.

Les autorités installées par le Kremlin dans la région de Zaporizhzhia accélèrent leurs efforts pour relocaliser les résidents locaux, y compris les familles des travailleurs de l’usine, en raison d’une contre-offensive ukrainienne attendue, ont déclaré des responsables de Kiev.

Les analystes militaires disent que l’Ukraine pourrait concentrer la contre-offensive sur la région de Zaporizhzhia, essayant de diviser les forces russes en deux en poussant jusqu’à la côte de la mer d’Azov au sud.

Les proches du personnel de l’usine de Zaporizhzhia qui ont accepté de déménager ont été emmenés dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, et placés dans des camps temporaires, a déclaré l’état-major ukrainien.

Il a ajouté qu’il est actuellement interdit aux employés de l’usine de quitter Enerhodar. Il n’a fait aucune mention du prétendu plan russe évoqué par Energoatom.

Le Centre national de résistance ukrainien, qui dit diriger et coordonner les mouvements partisans ukrainiens sur le territoire occupé par les forces russes, a déclaré que les responsables russes installés à Zaporizhzhia fermaient les écoles, préparaient les bus et nommaient des responsables pour superviser le processus d’évacuation.

Ils allèguent que le processus cible en grande partie les enfants.

La Cour pénale internationale a émis en mars un mandat d’arrêt contre le dirigeant russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre, l’accusant ainsi que le médiateur russe pour les enfants d’être personnellement responsables des enlèvements de mineurs en Ukraine.

À l’époque, le chef ukrainien des droits de l’homme, Dmytro Lubinets, avait déclaré que 16 226 enfants ukrainiens avaient été emmenés de force en Russie, citant des données du Bureau national d’information ukrainien.

Après avoir pris le relais à Zaporizhzhia, les Russes ont laissé le personnel ukrainien en place pour faire fonctionner l’usine, mais le nombre exact de travailleurs actuellement à l’usine n’est pas connu. L’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, n’a pas immédiatement répondu à une question de l’Associated Press sur le niveau des effectifs.

Cependant, l’AIEA a déclaré peu de temps après que les troupes russes ont envahi la centrale après avoir envahi l’Ukraine le 24 février 2022, que les faibles niveaux d’effectifs « ont sérieusement compromis » l’un des facteurs fondamentaux de la sûreté et de la sécurité nucléaires, à savoir que « le personnel d’exploitation doit pouvoir remplir leurs obligations en matière de sûreté et de sécurité et avoir la capacité de prendre des décisions sans pression indue ».

L’AIEA a déployé une poignée de personnel à Zaporizhzhia dans le but d’assurer sa sécurité.

___ Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann, Associated Press