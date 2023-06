Le niveau d’endettement des ménages canadiens augmente

OTTAWA –

Les Canadiens ont moins d’argent à dépenser même s’ils s’endettent davantage, a rapporté mercredi Statistique Canada, à un moment où les taux d’intérêt sont les plus élevés depuis des décennies.

Sur une base désaisonnalisée, la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages est passée à 184,5% au premier trimestre, contre 181,7% au quatrième trimestre 2022, a indiqué mercredi l’agence.

Le chiffre se traduit par 1,85 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible des ménages.

« À l’avenir, les frais de service de la dette devraient continuer d’augmenter rapidement au cours de cette année et culminer au second semestre de 2024, car les taux d’intérêt devraient maintenant augmenter et rester élevés plus longtemps », a déclaré l’économiste de la TD Maria Solovieva dans une note.

« Cela créera des vents contraires supplémentaires pour les ménages très sensibles aux taux d’intérêt (comme les titulaires d’hypothèques à taux variable) et pourrait entraîner des taux de délinquance plus élevés à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Le ratio du service de la dette des ménages, mesuré comme le total des paiements obligatoires du principal et des intérêts sur la dette du marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages, était de 14,9 % au premier trimestre de 2023, contre 14,4 % au quatrième trimestre de 2022.

Ce ratio devrait atteindre des niveaux record, potentiellement au deuxième trimestre, alors que l’impact à la traîne de la hausse des taux d’intérêt continue de se répercuter sur les coûts d’emprunt des ménages, a déclaré l’économiste en chef adjoint de la Banque Royale du Canada, Nathan Janzen, dans une note.

« La combinaison de la hausse de l’inflation et des paiements de la dette a déjà absorbé toute la croissance des revenus après impôt des ménages l’année dernière, et devrait le faire à nouveau en 2023 », a déclaré Janzen.

L’augmentation est survenue alors que les ménages ont emprunté 16,5 milliards de dollars sur une base désaisonnalisée au premier trimestre, dont 11,2 milliards de dollars en dette hypothécaire.

L’encours de la dette combinée des Canadiens a atteint un nouveau record au premier trimestre de l’année, atteignant 2,32 billions de dollars, a rapporté TransUnion il y a deux semaines. Les soldes moyens de la plupart des produits de crédit à la consommation ont augmenté de 11,4 %, tandis que les soldes hypothécaires moyens ont augmenté de 7,1 %.

Le stock total désaisonnalisé de la dette des ménages sur le marché du crédit, qui comprend le crédit à la consommation et les prêts hypothécaires et non hypothécaires, a augmenté de 0,6 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 pour atteindre 2,84 billions de dollars au premier trimestre de 2023, dont 2,11 billions de dollars de dette hypothécaire , a déclaré Statistique Canada.

« La Banque du Canada devra surveiller de près la performance du crédit des ménages, car la hausse des taux d’intérêt continue de peser sur les ménages canadiens cette année », a déclaré Solovieva.

La Banque du Canada avait interrompu son resserrement monétaire après sa hausse de janvier, mais a de nouveau relevé ses taux la semaine dernière, invoquant la menace d’une inflation enracinée. Son taux au jour le jour est maintenant de 4,75 %, bien loin de 0,25 % en janvier de l’an dernier.

Janzen a déclaré que la banque continuait de s’attendre à un marché du travail plus faible et à des données de PIB plus faibles au cours du second semestre 2023.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 juin 2023.