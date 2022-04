Le niveau de vitesse de charge OnePlus 10 est supérieur à 9000

OnePlus a fait des choses vraiment géniales en 2022. Ils ont lancé le OnePlus 10 Pro en Chine en janvier dernier, puis l’ont finalement sorti ici aux États-Unis ce mois-ci. Il n’y avait pas de OnePlus 10 de base pour l’accompagner. Cette semaine, nous voyons maintenant des rapports sur le OnePlus 10 et son existence, avec des spécifications que nous pouvons potentiellement attendre avec impatience. Voyons à quoi nous avons affaire.

Avant d’aller plus loin, notons qu’il semble possible que ce téléphone ne soit jamais lancé aux États-Unis. À l’heure actuelle, la position de OnePlus aux États-Unis semble un peu fragile. Alors qu’ils continuent à vendre et à commercialiser des téléphones, quelque chose s’est produit où la société semble avoir jeté son dévolu sur autre chose que de vendre les téléphones les plus gros et les plus mauvais du marché. Nous nous concentrons davantage sur les téléphones Nord bas de gamme et milieu de gamme, ce qui est tout à fait correct et dandy, mais certainement remarquable. Si OnePlus ne voit pas beaucoup de potentiel pour le OnePlus 10 aux États-Unis, il semble tout à fait possible que nous ne voyions pas de lancement ici.

Selon le rapport basé sur les informations de @OnLeaksle OnePlus 10 sera équipé d’un écran Full HD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une vitesse de charge insensée de 150 W, deux options de RAM et de stockage (8 Go de RAM/128 Go ou 12 Go/256 Go), OxygenOS 12, triple arrière configuration de la caméra avec un tireur principal de 50 mégapixels et une batterie de 4 800 mAh.

La chose qui ressort clairement est cette charge de 150 W. Le bloc d’alimentation pourrait finir par nécessiter un certain type de système de refroidissement intégré, j’imagine. C’est beaucoup de jus, mais OnePlus flirte avec ces vitesses depuis un moment maintenant. C’est excitant de voir les vitesses de charge augmenter de plus en plus.

Nous vous tiendrons au courant de tout ce qui concerne OnePlus 10, mais encore une fois, essayez peut-être de ne pas trop vous exciter jusqu’à ce que nous sachions si cela se dirige en fait vers nous.

// chiffre